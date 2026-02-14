Atak siatkarzy na podium PlusLigi. Strącili mistrzów Polski
Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów od dłuższego czasu mają problem z ustabilizowaniem formy. W sobotę chcieli jednak powtórzyć kapitalną dyspozycję z Ligi Mistrzów, w której pokonali mocnego rywala. Przez dwa sety meczu w Rzeszowie z InPost ChKS-em Chełm wszystko szło po ich myśli, zwłaszcza w polu zagrywki. Ale w trzecim secie beniaminek po raz kolejny w tym sezonie pokazał pazury i spotkanie się przedłużyło.
Asseco Resovia w ostatnich tygodniach funduje swoim kibicom huśtawkę nastrojów. Na zmianę wygrywa z mocnymi przeciwnikami, jak PGE Projekt Warszawa czy Bogdanka LUK Lublin, i przegrywa, czasami z niżej notowanymi rywalami - jak SVG Luneburg czy ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.
W środę wahadło formy rzeszowskich siatkarzy wychyliło się w górę, po świetnym meczu ograli w Lidze Mistrzów Aluron CMC Wartę Zawiercie. Ale zdawali sobie sprawę, że wciąż brakuje im stabilizacji.
"Miejmy nadzieję, że tych lepszych momentów, takich jak ten, będzie więcej. Mamy teraz więcej meczów u siebie, a uważam, że tutaj gramy dużo lepiej niż na wyjazdach" - przekonywał w rozmowie z Interia Sport Artur Szalpuk.
Siatkówka. Asseco Resovia Rzeszów poszła za ciosem. Koncert w jednym elemencie
I po pierwszym secie sobotniego spotkania z InPost ChKS Chełm można było przyznać rację przyjmującemu rzeszowskiej drużyny. Szalpuk i spółka błyskawicznie wypracowali sobie przewagę, obejmując prowadzenie 11:4.
Gospodarze rozbijali beniaminka zagrywką. Lżejszymi serwisami celowali w Amirhosseina Esfandiara, łącznie zdobyli zagrywką pięć punktów. Najlepszy, z dwoma asami, okazał się Szalpuk. Do tego doszła znakomita, 75-procentowa skuteczność w ataku. Skończyło się wygraną 25:17.
W rzeszowskiej drużynie po raz kolejny wystąpili Mateusz Poręba i Yacine Louati, którzy ostatnio wywalczyli sobie miejsce w podstawowym składzie. Co ciekawe, ostatnie doniesienia łączą Francuza z przenosinami do Chełma w kolejnym sezonie.
Żadnej taryfy dla ewentualnego przyszłego pracodawcy nie było. W drugiej partii znów z pola serwisowego celnie uderzył Szalpuk, Resovia prowadziła 9:6. Z czasem powiększyła przewagę do pięciu punktów, gdy punkt blokiem zdobył Marcin Janusz. Ale goście odpowiedzieli zagrywkami Remigiusza Kapicy i przegrywali tylko 15:16.
Resovia nie pozwalała jednak Chełmianom wyrównać. Przed końcówką uciekła na trzy punkty - przede wszystkim dzięki dobrej grze Karola Butryna. Ostatecznie zwyciężyła 25:21.
PlusLiga. Gra faworytów załamała się w trzecim secie. Mecz się przedłużył
Trzeciego seta Chełmianie rozpoczęli od prowadzenia 4:2. W drużynie z Rzeszowa na boisku pozostał Beau Graham, który jeszcze w końcówce drugiej partii zastąpił na środku Cezarego Sapińskiego. W rezerwie pozostał zmagający się z problemami zdrowotnymi Danny Demyanenko, od początku sezonu podstawowy zawodnik drużyny.
Tymczasem beniaminek powiększył przewagę do czterech punktów po zagraniu Pawła Rusina. Po asie serwisowym Rune Fastelanda prowadził 12:7. Tak wypracowanej przewagi chełmianie już nie oddali. Nie pomogły zmiany trenera Resovii Massimo Bottiego - ChKS wygrał 25:18.
Włoch postawił na libero na Pawła Zatorskiego, który zastąpił Michała Poterę. Ważne punkty już na początku seta zdobył Szalpuk i Resovia odskoczyła na trzy punkty. Skuteczny w ofensywie był Louati. Goście w pewnym momencie doskoczyli na zaledwie punkt, ale Rzeszowianie uspokoili sytuację przy zagrywkach Butryna, prowadzili 19:16.
Chełmian w końcówce zawiodły jednak zagrywki, popełnili w niej zbyt dużo błędów. Gospodarze domknęli spotkanie wygraną 25:21, nagroda dla MVP trafiła do Janusza.
Rzeszowski zespół po wygranej za trzy punkty awansował na podium tabeli PlusLigi - strąca z niego Bogdankę LUK Lublin. W przyszłym tygodniu będzie jeszcze walczyć w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów - w Lizbonie ze Sportingiem. Chełmianie zajmują 12. miejsce, ich przewaga nad strefą spadkową wynosi siedem punktów.