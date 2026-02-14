Atak siatkarzy na podium PlusLigi. Strącili mistrzów Polski

Asseco Resovia w ostatnich tygodniach funduje swoim kibicom huśtawkę nastrojów. Na zmianę wygrywa z mocnymi przeciwnikami, jak PGE Projekt Warszawa czy Bogdanka LUK Lublin, i przegrywa, czasami z niżej notowanymi rywalami - jak SVG Luneburg czy ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

W środę wahadło formy rzeszowskich siatkarzy wychyliło się w górę, po świetnym meczu ograli w Lidze Mistrzów Aluron CMC Wartę Zawiercie. Ale zdawali sobie sprawę, że wciąż brakuje im stabilizacji.

"Miejmy nadzieję, że tych lepszych momentów, takich jak ten, będzie więcej. Mamy teraz więcej meczów u siebie, a uważam, że tutaj gramy dużo lepiej niż na wyjazdach" - przekonywał w rozmowie z Interia Sport Artur Szalpuk.

Siatkówka. Asseco Resovia Rzeszów poszła za ciosem. Koncert w jednym elemencie

I po pierwszym secie sobotniego spotkania z InPost ChKS Chełm można było przyznać rację przyjmującemu rzeszowskiej drużyny. Szalpuk i spółka błyskawicznie wypracowali sobie przewagę, obejmując prowadzenie 11:4.

Gospodarze rozbijali beniaminka zagrywką. Lżejszymi serwisami celowali w Amirhosseina Esfandiara, łącznie zdobyli zagrywką pięć punktów. Najlepszy, z dwoma asami, okazał się Szalpuk. Do tego doszła znakomita, 75-procentowa skuteczność w ataku. Skończyło się wygraną 25:17.

W rzeszowskiej drużynie po raz kolejny wystąpili Mateusz Poręba i Yacine Louati, którzy ostatnio wywalczyli sobie miejsce w podstawowym składzie. Co ciekawe, ostatnie doniesienia łączą Francuza z przenosinami do Chełma w kolejnym sezonie.

Żadnej taryfy dla ewentualnego przyszłego pracodawcy nie było. W drugiej partii znów z pola serwisowego celnie uderzył Szalpuk, Resovia prowadziła 9:6. Z czasem powiększyła przewagę do pięciu punktów, gdy punkt blokiem zdobył Marcin Janusz. Ale goście odpowiedzieli zagrywkami Remigiusza Kapicy i przegrywali tylko 15:16.

Resovia nie pozwalała jednak Chełmianom wyrównać. Przed końcówką uciekła na trzy punkty - przede wszystkim dzięki dobrej grze Karola Butryna. Ostatecznie zwyciężyła 25:21.

PlusLiga. Gra faworytów załamała się w trzecim secie. Mecz się przedłużył

Trzeciego seta Chełmianie rozpoczęli od prowadzenia 4:2. W drużynie z Rzeszowa na boisku pozostał Beau Graham, który jeszcze w końcówce drugiej partii zastąpił na środku Cezarego Sapińskiego. W rezerwie pozostał zmagający się z problemami zdrowotnymi Danny Demyanenko, od początku sezonu podstawowy zawodnik drużyny.

Tymczasem beniaminek powiększył przewagę do czterech punktów po zagraniu Pawła Rusina. Po asie serwisowym Rune Fastelanda prowadził 12:7. Tak wypracowanej przewagi chełmianie już nie oddali. Nie pomogły zmiany trenera Resovii Massimo Bottiego - ChKS wygrał 25:18.

Włoch postawił na libero na Pawła Zatorskiego, który zastąpił Michała Poterę. Ważne punkty już na początku seta zdobył Szalpuk i Resovia odskoczyła na trzy punkty. Skuteczny w ofensywie był Louati. Goście w pewnym momencie doskoczyli na zaledwie punkt, ale Rzeszowianie uspokoili sytuację przy zagrywkach Butryna, prowadzili 19:16.

Chełmian w końcówce zawiodły jednak zagrywki, popełnili w niej zbyt dużo błędów. Gospodarze domknęli spotkanie wygraną 25:21, nagroda dla MVP trafiła do Janusza.

Rzeszowski zespół po wygranej za trzy punkty awansował na podium tabeli PlusLigi - strąca z niego Bogdankę LUK Lublin. W przyszłym tygodniu będzie jeszcze walczyć w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów - w Lizbonie ze Sportingiem. Chełmianie zajmują 12. miejsce, ich przewaga nad strefą spadkową wynosi siedem punktów.

Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów, od lewej Karol Butryn, Artur Szalpuk, Mateusz Poręba Darek Delmanowicz PAP

Siatkarze InPost ChKS Chełm Weronika Połeć PAP/Newspix

Artur Szalpuk, przyjmujący Asseco Resovii Rzeszów Darek Delmanowicz PAP

Asseco Resovia Rzeszów - Aluron CMC Warta Zawiercie. Skrót meczu Polsat Sport