Aspirował do kadry Grbicia i nie bał się o tym mówić. A teraz fatalna diagnoza

Dawid Woch był jednym z objawień poprzedniego sezonu. Środkowy Asseco Resovii Rzeszów zbierał pozytywne opinie ekspertów, a sam przyznał, że był rozczarowany brakiem powołania do reprezentacji Polski. W tym sezonie od początku zmagał się jednak z kontuzją i nie mógł pomagać drużynie. Ale nadeszły jeszcze gorsze wieści w sprawie Wocha. A na tym nie koniec niepokojących informacji, jakie przekazała Asseco Resovia.

Dwóch siatkarzy w czerwonych strojach drużyny, jeden z nich stoi na pierwszym planie, drugi obejmuje go ramieniem na tle siatki i rozmytych sylwetek innych zawodników na boisku.
Dawid Woch w tym sezonie już nie zagra. Na zdjęciu z Bartoszem BednorzemFOT. MIROSLAW SZOZDA / 400MM.PLNewspix.pl

Dawid Woch przed poprzednim sezonem wrócił do PlusLigi po roku spędzonym w lidze rumuńskiej. Szybko wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie Asseco Resovii Rzeszów i został czołową postacią zespołu.

Był jednym z najlepiej blokujących siatkarzy PlusLigi, został oficjalnie wybrany odkryciem ostatniego sezonu. Kibice oraz eksperci zaczęli wskazywać go jako kandydata do szerokiej kadry Nikoli Grbicia. Selekcjoner nie zdecydował się jednak włączyć go do swojej grupy, i to mimo absencji innego środkowego - Mateusza Bieńka.

"Po fajnym sezonie fajnie jest dostać szansę pokazania się na jeszcze wyższym poziomie w reprezentacji Polski, gdzie dumą jest grać. Troszkę mi przykro, że jak trener Grbić sam powiedział, nie do końca zaważyły aspekty sportowe. I to, że jeżeli trener widział w kimś potencjał na przyszłość, to po prostu go powołał" - komentował Woch w rozmowie z Interia Sport.

Fatalna diagnoza Dawida Wocha. Jest komunikat Asseco Resovii Rzeszów

W tym sezonie kibice nie widzieli jednak środkowego na boisku. Powodem była kontuzja, po której Woch wracał do pełni zdrowia i formy. Teraz jednak ponownie dopadł go pech.

Jak przekazała w oficjalnym komunikacie Asseco Resovia, 28-letni zawodnik po raz kolejny doznał poważnej kontuzji. Jej skutki są opłakane.

Dawid Woch doznał poważnego uszkodzenia kolana, które wymagało leczenia operacyjnego, co oznacza, że w obecnym sezonie nie będzie już zdolny do gry. Zawodnik jest już po operacji, która przebiegła pomyślnie, a w najbliższym czasie rozpocznie proces rehabilitacji
przekazał klub.

Woch musi więc radzić sobie z ciężkim ciosem i pożegnać się z nadziejami na występy w tym sezonie. A Resovia zostaje z czterema środkowymi. Przez większość sezonu podstawową parę stanowili Danny Demyanenko i Mateusz Poręba. W czwartkowym meczu z Cuprum Stilonem Gorzów reprezentanta Polski zastąpił jednak Cezary Sapiński. W składzie jest jeszcze Australijczy Beau Graham.

    Problemy rzeszowskiego klubu. Jeszcze jeden siatkarz kontuzjowany

    To jednak nie koniec niepokojących wieści przekazanych przez klub z Rzeszowa. W wygranym 3:0 meczu z gorzowianami brakowało również Lukasa Vasiny, który zza band oglądał także spotkania turnieju finałowego TAURON Pucharu Polski w Krakowie. Czech również nie może grać z powodu urazu.

    "Lukas Vasina zmaga się z naderwaniem więzadła rzepki. Sztab medyczny dokłada wszelkich starań, aby zawodnik mógł jak najszybciej wrócić do pełni treningów. Proces leczenia i regeneracji przebiega zgodnie z planem" - zapewnia klub w komunikacie.

    Rzeszowianie muszą sobie radzić bez Wocha i Vasiny, a już w niedzielę czeka ich występ w hicie PlusLigi. Zagrają z PGE Projektem Warszawa, aktualnym liderem tabeli - drużyną, którą przed tygodniem pokonali w półfinale TAURON Pucharu Polski.

