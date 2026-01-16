Partner merytoryczny: Eleven Sports

As polskiej kadry siał popłoch. Polski siatkarz wyrównał rekord

Damian Gołąb

Damian Gołąb

To był koncert jednego aktora. Mateusz Bieniek w piątkowy wieczór siał prawdziwy popłoch w szeregach siatkarzy InPost ChKS Chełm. Kapitan Aluron CMC Warty Zawiercie w wyjazdowym spotkaniu PlusLigi niemal w pojedynkę rozbił linię przyjęcia beniaminka, wyrównując osobisty rekord. Drużyna Michała Winiarskiego nie dała szans drużynie, która ostatnio sensacyjnie pokonała mistrza Polski. A to oznacza poważną zmianę w czołówce tabeli.

Dwóch siatkarzy w zielonych strojach drużynowych podczas intensywnej celebracji punktu na tle rozmytej publiczności. Jeden z nich z uniesioną ręką i wyrazistą ekspresją twarzy, drugi obejmuje go ramieniem.
Mateusz Bieniek był bohaterem spotkania w ChełmiePiotr MatusewiczEast News

Spotkanie dobrze rozpoczęli siatkarze beniaminka. InPost ChKS musiał sobie radzić bez kontuzjowanego rozgrywającego Jaya Blankenau - klub już awaryjnie sprowadził na tę pozycję Michała Witkosia. Mecz na rozegraniu rozpoczął natomiast Grzegorz Jacznik, a Chełmianie prowadzili z Wartą 2:0.

Tyle że faworyci dość szybko wyrównali, doprowadzając do remisu 6:6. Set jeszcze przez kilka minut był wyrównany, ale z czasem przewaga Zawiercian zaczęła rosnąć. Do wygranej poprowadziły ich kapitalne zagrywki, m.in. Kyle'a Ensinga i Aarona Russella. Wygrali więc wysoko, 25:18.

    Siatkówka. Mateusz Bieniek siał popłoch, Aluron CMC Warta Zawiercie nokautuje

    A Aluron CMC Warta grała w Chełmie w składzie nieco zmienionym od tego, w jakim grała choćby w najważniejszych meczach niedawnych Klubowych Mistrzostw Świata w Brazylii. Ensing od paru spotkań zastępuje w ataku Bartłomieja Bołądzia, za Jurija Gladyra na środku grał Miłosz Zniszczoł.

    Brakowało też Bartosza Kwolka, który przed niedawnym meczem Ligi Mistrzów skręcił kostkę. Michał Winiarski w jego miejsce wstawił do szóstki Jakuba Czerwińskiego.

    Mimo tych zmian w drugim secie piątkowego meczu przewaga Zawiercian nie podlegała już dyskusji. Popłoch siały zwłaszcza zagrywki Mateusza Bieńka. Kiedy pojawiał się w polu serwisowym, przewaga Warty od razu drastycznie rosła. Po jednym asie serwisowym w pierwszym secie, w drugim wicemistrz olimpijski zdobył zagrywką aż cztery punkty.

    Po efektownym bloku przyjezdni prowadzili już 21:12. Chełmianie zupełnie nie mieli argumentów, by choć im zagrozić. Warta rozbiła beniaminka 25:14.

      A przecież zaledwie kilka dni wcześniej InPost ChKS sensacyjnie pokonał Bogdankę LUK Lublin. Wykorzystał osłabienie mistrzów Polski po turnieju finałowym TAURON Pucharu Polski, ale jednak musiał na historyczne zwycięstwo zapracować.

      PlusLiga. Aluron CMC Warta Zawiercie już na podium

      W piątek Chełmianom nie udało się wyrwać choćby seta. W trzecim Warta błyskawicznie uciekła rywalom na trzy punkty. Gospodarze szukali impulsu z rezerwy, trener Krzysztof Andrzejewski wprowadził Pawła Rusina i Łukasza Łapszyńskiego.

      Kiedy jednak w polu zagrywki pojawił się Bieniek, wszelkie plany gospodarzy się posypały. Środkowy dał drużynie z Zawiercia prowadzenie 10:4, dobijając do ośmiu asów serwisowych. Tym samym wyrównał osobisty rekord asów w meczu PlusLigi, z 2021 r. Wtedy do takiego osiągnięcia potrzebował jednak czterech setów, teraz uwinął się w niespełna trzy.

        Spotkanie przedłużyło się przede wszystkim z powodu problemów z protokołem elektronicznym. Sędziowie nie mogli ustalić ustawienia obu drużyn, przerwa trwała kilkanaście minut. Ostatecznie problem udało się rozwiązać, Warta zakończyła spotkanie zwycięstwem 25:19 w trzecim secie.

        Zawiercianie na boisku beniaminka odwrócili negatywny trend na polskich boiskach po ostatnich porażkach w ćwierćfinale Pucharu Polski i PlusLidze. Zwycięstwo sprawia, że znów są na podium PlusLigi. Chełmianie utrzymują się dwa punkty nad dnem tabeli.

        PlusLiga
        17 kolejka
        16.01.2026
        20:00
        Zakończony
        Wszystko o meczu
        Mateusz Bieniek: Ten medal będzie podsumowaniem naszych ostatnich 2 miesięcyPolsat Sport
        Mateusz Bieniek
        Mateusz BieniekAlex MarcinowskiEast News
        Grupa siatkarzy ubranych w żółte stroje z widocznymi numerami i logo sponsora patrzy w górę na tle pustych, pomarańczowych trybun.
        Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercievolleyballworld.commateriały prasowe
        Mężczyzna w szarej koszulce polo z logo firmy Orlen i Kempa stoi na tle rozmytej publiczności, trzymając coś w ręce, prawdopodobnie długopis lub pisak, z wyrażeniem skupienia na twarzy.
        Michał Winiarskivolleyballworld.commateriały prasowe

