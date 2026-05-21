As Grbicia na liście. Komunikat nadszedł po meczu

Wojciech Kulak

Siatkarska reprezentacja Polski ma już za sobą pierwszy mecz w 2026 roku. Podopieczni Nikoli Grbicia w środowe popołudnie w eksperymentalnym składzie przegrali towarzyską potyczkę z Serbami. W konfrontacji ze swoimi rodakami nasz selekcjoner postawił przede wszystkim na młodych zawodników. Zabrakło największych gwiazd "Biało-Czerwonych". Tuż po meczu pojawił się komunikat dotyczący jednej z nich. 32-latek nawet sam zabrał głos.

Reprezentacja Polski siatkarzy w biało-czerwonych strojach podczas przerwy w meczu.
Piotr Matusewicz / PressFocus Newspix.pl

Od falstartu siatkarze prowadzeni przez Nikolę Grbicia rozpoczęli tegoroczne zmagania reprezentacyjne. Kibice nie mają się jednak o co martwić, ponieważ selekcjoner dał odpocząć swoim najważniejszym zawodnikom. A młodzież i tak poradziła sobie całkiem nieźle. Na obiekcie w Sosnowcu doszło do tie-breaka. Wygrali go Serbowie, którzy w lepszym humorze przeniosą się niebawem do Katowic. Tak samo zresztą jak "Biało-Czerwoni".

Pierwszą potyczkę w ramach towarzyskiego turnieju odbywającego się w województwie śląskim gospodarze zagrali między innymi bez Mateusza Bieńka. Środkowy otrzymał krótkie wolne po wyczerpujących zmaganiach klubowych. Jeszcze kilkadziesiąt godzin temu walczył on z Aluron CMC Wartą o triumf w Lidze Mistrzów. Skończyło się na srebrnym krążku. Szybko jednak musiał wracać do kraju ze względu na obowiązki pozasportowe.

Gwiazdor wczoraj stawił się na podsumowaniu niedawno zakończonej PlusLigi. Działacze zorganizowali uroczystą galę Polskiej Ligi Siatkówki. Sportowiec pochodzący z Blachowni nie opuścił sali z pustymi rękami. Jeden z podstawowych graczy Nikoli Grbicia znalazł się na krótkiej liście laureatów nagród. Przypadła mu zresztą ta najważniejsza, ponieważ nasz rodak został wybrany najlepszym zawodnikiem sezonu.

Mateusz Bieniek najlepszym siatkarzem PlusLigi. Już odebrał statuetkę

"O nim wystarczy napisać 'Pan Siatkarz'. Od wielu sezonów czołówka światowa, jeśli chodzi o środkowych i zadziwia nas w każdym elemencie - zarówno w ataku, bloku, zagrywce, a i coś tam obroni. Do tego wielkie serce i profesjonalne podejście do sportu, a z @AluronCMC w minionym sezonie sięgnął po swój trzeci, ale historyczny dla klubu złoty medal #PlusLiga!" - napisało oficjalne konto elitarnych polskich rozgrywek na platformie X.

Głos zabrał także sam zdobywca wyjątkowej statuetki. "W siatkówkę gra się dużo łatwiej, niż przemawia. Nie wiem, czy zasłużyłem na tę nagrodę, ale wiem, że zasłużyli na nią wszyscy zawodnicy Aluronu CMC Warty Zawiercie. Dziękuję prezesowi Kryspinowi Baranowi za cierpliwość, bo były trudne momenty w tym sezonie. A najbardziej chciałbym podziękować trenerowi Michałowi Winiarskiemu. Bez ciebie nie byłoby tych sukcesów" - powiedział, cytowany przez "plusliga.pl".

Teraz zamieni on żółto-zielone barwy na biało-czerwone. Kibice reprezentacji zapewne już nie mogą doczekać się pierwszego w tym roku występu gwiazdora w narodowych barwach. Tekstowe relacje ze spotkań podopiecznych Nikoli Grbicia w Interia Sport.

