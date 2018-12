Artur Szalpuk: W święta siatkówka pójdzie na bok

Siatkarze PGE Skry przegrali ostatnie spotkanie przed świętami Bożego Narodzenia. Bełchatowianie ulegli Zaksie Kędzierzyn-Koźle 1:3. - Wygrała drużyna lepsza - nie ma wątpliwości Artur Szalpuk, przyjmujący PGE Skry Bełchatów.

PGE Skra momentami grała bardzo dobrze, ale to nie wystarczyło, by pokonać rozpędzoną Zaksę. - Nie wiem, jak skomentować to spotkanie - mówił Szalpuk.



- Przegraliśmy trzeci mecz z rzędu i nie jest to miłe uczucie. Graliśmy z klasową drużyną, my takową nie jesteśmy i widać to było na boisku. Nasza gra wyglądała jednak lepiej, niż w ostatnim tygodniu - ocenił mistrz świata.



ZAKSA jest liderem tabeli PlusLigi, ale bełchatowianie chcieli zdobyć trzy punkty w tym spotkaniu. - Wygrał zespół lepszy. My teraz będziemy dalej trenować, by poprawiać swoją grę i żeby przełamać niefortunną serię i wygrać jakieś spotkanie. W sobotę popełniliśmy bardzo dużo błędów. Zagrywka pomaga w lepszej grze, ale nie wyglądała tak, jak miała - analizował Szalpuk.



Teraz siatkarze PGE Skry wyjechali do swoich rodzinnych domów na święta, ale już 25 grudnia będą musieli stawić się na treningu.



- Mimo przegranej, święta będą miłe. Życzę wszystkim zdrowych, spokojnych świąt. Ja jadę do domu na te dwa dni, bo tylko tyle dostaliśmy wolnego i siatkówka w tym czasie pójdzie na bok. Te dni będą więc udane - ocenił siatkarz PGE Skry Bełchatów.



Kolejny mecz mistrz Polski zagra u siebie z Chemikiem Bydgoszcz (28 grudnia, godzina 17.30).

