Argentyński siatkarz zamieszkał w Polsce. Teraz wyznał, co myśli o naszym kraju

Reprezentacja Argentyny zdominowała tegoroczny Memoriał Huberta Wagnera, wygrywając wszystkie trzy spotkania. Drużyna prowadzona przez Marcelo Mendeza straciła po drodze zaledwie tylko jednego seta, na zakończenie turnieju w meczu z Polską. Wcześniej w stosunku 3:0 "Albicelestes" ograli Brazylię i Serbię, potwierdzając dobrą dyspozycję przed nadchodzącymi mistrzostwami świata.

Z dobrej strony w drużynie argentyńskiej pokazał się m.in. Joaquin Gallego, który został później uznany najlepszym blokującym imprezy rozgrywanej w Krakowie. 28-letni środkowy podczas turnieju organizowanego w Polsce zapewne czuł się bardzo komfortowo, bo już w 2023 roku przeprowadził się do naszego kraju. I podpisał kontrakt ze Ślepskiem Malow Suwałki, w którym występuje do dziś.

Po zakończeniu Memoriału na stronie plusliga.pl pojawił się wywiad z zawodnikiem, który przyznał, że razem z kolegami cieszy się z formy, jaką zaprezentowali podczas meczów towarzyskich.

"Dla nas ważne jest, żeby jak najwięcej grać i rywalizować z silnymi drużynami, a takie były na Memoriale. Bardzo ciężko pracowaliśmy w Argentynie przygotowując się do mistrzostw świata, ale co innego treningi i wewnętrzne gry w szóstkach, a co innego rywalizacja z różnymi przeciwnikami. W Krakowie graliśmy przeciwko znakomitym, niesamowitym drużynom i wykonaliśmy kawał dobrej pracy. To nas bardzo cieszy" - wyjaśnił.

PlusLiga. Joaquim Gallego o tym, jak żyje mu się w Polsce

Argentyńczyk został zapytany także o to, by decyzja o tym, by pozostać w Ślepsku Suwałki oznacza, że ten odnalazł się w PlusLidze. Gallego odpowiedział twierdząco, a następnie zdradził, jak czuje się w naszym kraju.

Bardzo podoba mi się w Polsce, uwielbiam ten kraj, kibiców i cieszę się, że mogę grać właśnie w PlusLidze. Wszystko jest tutaj na najwyższym poziomie i mi odpowiada. Hale i atmosfera na trybunach są znakomite. Świetnie jest grać w Polsce i jestem bardzo szczęśliwy, że mam taką możliwość

Środkowy podkreślił też, że lubi grać w PlusLidze nie tylko ze względu na atmosferę. Występy w naszych rodzimych rozgrywkach to dla niego przede wszystkim okazja do nieustannego rozwoju.

"Dla mnie ważne jest, żeby grać właśnie w tak mocnej lidze jak polska. Myślę, że rozgrywki w Polsce są znakomite i rywalizacja między zespołami PlusLigi jest najlepsza na świecie. Jestem więc dumny i szczęśliwy z tego, że mogę tutaj grać" - zadeklarował.

Zanim Gallego wróci do drużyny z Suwałk i rozpocznie przygotowania do sezonu ligowego, czeka go walka na mistrzostwach świata. Argentyńczycy będą rywalizowali w grupie C, gdzie zmierzą się z reprezentacjami Finlandii, Korei Południowej i Francji.

Siatkarze reprezentacji Argentyny volleyballworld.com materiały prasowe

Mecz Argentyna - Brazylia w Lidze Narodów volleyballworld.com materiały prasowe