Antiga się nie wahał, jasna deklaracja ws. Wilfredo Leona. Postawił sprawę jasno

Już jakiś czas temu oficjalnie zakończył się sezon reprezentacyjny 2025. Świetnie podczas niego spisała się reprezentacja Polski, która kolejny raz udowodniła swoją wartość i przywiozła dwa medale z dwóch rozegranych imprez, złoto Ligi Narodów i brąz MŚ. Koniec rozgrywek kadrowych oznacza, że coraz bliżej do rozpoczęcia zmagań klubowych.

Zespoły już od dłuższego czasu przygotowują się do sezonu 2025/2026. Niezwykle ciekawe zapowiadają się zmagania w PlusLidze. Tytułu mistrza kraju bronić będzie Bogdanka LUK Lublin. Klub miał dość utrudniony okres przygotowawczy, bowiem aż sześciu graczy brało udział w mistrzostwach świata na Filipinach. O szczegółach opowiedział Stephane Antiga, nowy szkoleniowiec zespołu. W rozmowie z portalem plusliga.pl wskazał, że niebawem reprezentanci dołączą do reszty drużyny.

- Do zespołu dołączyło już dwóch kanadyjskich środkowych [Fynnian McCarthy i Daenan Gyimah - przyp. red.], więc jest dobrze, bo mamy dziesięciu zawodników, a nie tylko ośmiu. Za niedługo dołączą do nas kolejni reprezentanci, którzy grali na mistrzostwach świata - mówił.

Wśród zawodników są też trzej reprezentanci Polski, Marcin Komenda, Kewin Sasak i Wilfredo Leon. Co ciekawe, jak przekazał Antiga przyjmujący dołączy do zespołu najpóźniej ze wszystkich. Nie podał jednak konkretnej daty.

- Najpóźniej dołączy Wilfredo Leon, ale już za niedługo powinniśmy być w komplecie -zdradził.

Bogdanka zagra turniej towarzyski. "Bardzo ważne wydarzenie"

Nim Lublinianie rozpoczną rywalizację w PlusLidze czeka ich turniej towarzyski Bogdanka Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. Zdaniem Francuza będzie to dobre przetarcie przed startem ligi. Co więcej, wskazał również, że podczas meczów będzie starał się rotować zawodnikami, aby każdy, kto tylko będzie dostępny zagrał.

To jest bardzo ważne wydarzenie dla Lublina, dla miasta i dla klubu. Jest to również istotne dla nas, że dzięki temu możemy rozgrywać kolejne mecze sparingowe. To moment, w którym należy zacząć integrować chłopaków i ich jak najwięcej ogrywać

- Potrzebujemy tego i tych kolejnych sparingów przed sezonem. Będziemy chcieli, żeby wszyscy, którzy będą dostępni, mogli zagrać. Będziemy też pracować nad umiejętnościami mentalnymi, aby znaleźć najlepszy sposób na grę i popracować nad systemami - dodał.

Bogdanka kampanię 2025/2026 rozpocznie 22 października (środa) starciem z Steam Hemarpol Politechniką Częstochowa. Początek rywalizacji zaplanowany jest na godzinę 20:30.

Stephane Antiga (L) będzie pracował z Wilfredo Leonem (P) JOHN MACDOUGALL/Marcin Golba/NurPhoto AFP

Wilfredo Leon Michal Janek/REPORTER East News

