Antiga poprowadzi zespół Leona. Ujawnił ważny szczegół, chodzi o kontrakt

W trakcie trwania sezonu reprezentacyjnego sporo dzieje się w PlusLidze. Nowego trenera będą mieć choćby siatkarze Bogdanki LUK Lublin. Odchodzącego do Rzeszowa Massimo Botiego zastąpi Stephane Antiga. Francuz wraca więc z przytupem do męskiej odmiany dyscypliny w naszym kraju, bo od razu czeka go obrona mistrzowskiego tytułu. Przed rozpoczęciem przygotowań szkoleniowiec ujawnił szczegóły podpisanej niedawno umowy.