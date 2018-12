Anna Łozowska: Liczymy, że druga runda będzie lepsza

Porażką w Rzeszowie z Developresem SkyRes zakończył pierwszą rundę Ligi Siatkówki Kobiet zespół #Volley Wrocław. - Nie udało się wygrać choćby seta, ale na pewno mamy się czego uczyć od zespołu z Rzeszowa - mówi Anna Łozowska, środkowa ekipy ze stolicy Dolnego Śląska.

Zdjęcie #Volley Wrocław /Łukasz Skwiot /Newspix



Zespół z Wrocławia nie miał zbyt wiele do powiedzenia w hali na Podpromiu i po 66 min gry wyjechał z Rzeszowa z porażką 0:3.



- Dysponujemy dobrą zagrywką i na to zawsze stawiamy, jak odrzucimy przeciwnika od siatki, to później wiadomo, że łatwiej się blokuje. Liczyłyśmy na to w Rzeszowie, ale Developres SkyRes to kompletny zespół, mają dobre przyjęcie, atak i ciężko było powalczyć - mówiła środkowa zespołu z Wrocławia.



#Volley Wrocław walczy o utrzymanie, na półmetku sezonu zasadniczego LSK ma tylko dwie wygrane z ekipami z Kalisza i Legionowa.



- Sytuacja jest kłopotliwa, bo liczyłyśmy na dużo więcej. Nie zwieszamy jednak głów i liczymy, że druga runda będzie lepsza. Naprawdę byłyśmy blisko wygranych, bo zagrałyśmy dużo tie-breaków. Jeśli te pięciosetowe mecze odwrócimy teraz na naszą korzyść, to na koniec rundy zasadniczej będzie zupełnie inne miejsce - zakończyła Anna Łozowska.



Za: lsk.pls.pl