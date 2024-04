Andrzej Wrona z rekordowym wynikiem. Przeszedł do historii Plusligi

Andrzej Wrona może być dumny z siebie i swojego zespołu. Projekt Warszawa pewnie pokonał Asseco Resovię w pierwszym meczu o trzecie miejsce Plusligi. Brązowy medal wydaje się być coraz bliżej, a wraz z nim - udział w Lidze Mistrzów. Dla Warszawy byłoby to powtórzenie sukcesu z sezonu 2020/2021.

Andrzej Wrona z rekordem. Piąty wynik w historii Plusligi

Zestawienie prezentuje się następująco: na 5. miejscu z wynikiem 900 punktowych bloków uplasował się właśnie Andrzej Wrona . Chodzi on już po piętach emerytowanego Wojciechowi Jurkiewiczowi, który nie ma szans na poprawę swojego wyniku (917 punktów) . Na 3. stopniu podium rozsiadł się dobry znajomy Wrony, a teraz jego konkurent w walce o medale - Karol Kłos grający obecnie w Asseco Resovii (919 punktów) . Druga i pierwsza pozycja należą do znanych i lubianych, ale również tych, którzy wyniku już nie poprawią, czyli kolejno Piotra Nowakowskiego (1076 punktów) i Daniela Plińskiego (1202 punkty) .

Najbardziej skutecznym z zestawienia okazał się Piotr Nowakowski, który średnio na set zdobywał 0,67 punktu z pomocą bloku . Andrzej Wrona (0,61 punktu) i Karol Kłos (0,58 punktu) mają do kogo aspirować. Przed nimi jeszcze kilka lat gry, a co za tym idzie - kilka lat szansy na rozwój i poprawę swoich umiejętności.

Projekt Warszawa i Asseco Resovia zmierzą się jeszcze raz

Projekt Warszawa i Asseco Resovia mają przed sobą do rozegrania jeszcze jeden mecz o brąz, co jasno oznacza, że dla rzeszowian nie wszystko jest jeszcze przesądzone. Starcie zaplanowano na piątek, 26 kwietnia, na godzinę 20:30. Komu uda się zdobyć 3. miejsce i zagrać w Lidze Mistrzów? To rozwiąże się już pod koniec tygodnia.