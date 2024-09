Andrzej Wrona wprost o gwieździe kadry Nikoli Grbicia. "Najlepszy na świecie"

Projekt Warszawa poprzedni sezon PlusLigi zakończył na trzecim miejscu, a w międzyczasie sięgnął po pierwsze europejskie trofeum w historii klubu - Puchar Challenge. Teraz stołeczny zespół ponownie jest wymieniany w gronie faworytów do walki o medale mistrzostw kraju, a początek rozgrywek pokazuje, że drużyna Piotra Grabana jest świetnie przygotowana do rozgrywek. To zresztą było widać już podczas meczów towarzyskich przed startem PlusLigi.

