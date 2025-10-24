PGE Projekt Warszawa ma za sobą udaną inaugurację sezonu 2025/26. Zespół ze stolicy bez większych problemów pokonał beniaminka InPost ChKS Chełm 3:0. W drużynie zabrakło oczywiście Andrzeja Wrony, który po poprzednim sezonie zakończył karierę sportową. Legenda warszawskiego klubu pozostała jednak przy swoim ukochanym sporcie i została komentatorem Polsatu Sport. Wrona zadebiutował za mikrofonem w środowym meczu Indykpol AZS Olsztyn - JSW Jastrzębski Węgiel.

To on zastąpił Andrzeja Wronę. Trener nie miał wątpliwości

Wrona nieprzerwanie od 2016 roku reprezentował warszawski zespół i stał się prawdziwą legendą. Środkowy był także kapitanem Projektu więc klub po sezonie musiał znaleźć jego następcę. Nowy trener Tommi Tiilikainen miał na to swój pomysł, o którym opowiedział Damian Wojtaszek.

Spotkaliśmy się na obiad, a trener zapytał mnie, kogo widziałbym w roli nowego kapitana. Od razu wymieniłem nazwisko Kevina Tilliego. Wtedy trener powiedział, że to mnie widzi w tej roli. Sam nie wiedziałem, czy się odnajdę, więc odpowiedziałem trenerowi, że jeśli jest przekonany, że to ja powinienem zostać kapitanem, to będę potrzebował jednego dnia do namysłu i dam mu odpowiedź

Ostatecznie Wojtaszek się zgodził i kilka dni przed rozpoczęciem sezonu klub poinformował o tym, że doświadczony libero ma nową rolę w zespole. Warto podkreślić, że 37-latek od 2017 roku broni barw klubu ze stolicy.

PGE Projekt Warszawa w poprzednim sezonie wywalczył brązowy medal PlusLigi. W tym roku eksperci także wskazują zespół ze stolicy, jako jednego z kandydatów do medalu. Warszawianie w 2. kolejce zmierzą się z wicemistrzami Polski - Aluron CMC Wartą Zawiercie. To spotkanie zaplanowano na sobotę (25 października, godz. 14:45).

