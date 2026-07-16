Aaron Russell trafił do Zawiercia w 2024 r. i był jednym z architektów sukcesów Aluron CMC Warty w dwóch ostatnich sezonach. Zdobył z nią Superpuchar Polski i dwa razy dotarł do finałów Ligi Mistrzów. Najbardziej wyczekiwany był jednak sukces w PlusLidze, gdzie w ubiegłym sezonie Zawiercianie triumfowali po raz pierwszy w historii.

A udział Russella w zdobyciu złota był niebagatelny. Amerykanin prezentował się znakomicie, po zakończeniu sezonu został wybrany najlepszym obcokrajowcem PlusLigi. A klub zdołał go zatrzymać w Zawierciu na kolejny sezon.

Aaron Russell zostaje w Zawierciu. "Mieliśmy szczęście nazywać Zawiercie naszym domem"

W czwartek Aluron CMC Warta oficjalnie ogłosiła przedłużenie kontraktu z jednym z liderów drużyny. Nad jego postawą rozpływa się Kryspin Baran, prezes klubu.

"To zawodnik wszechstronny, który był bardzo ważnym ogniwem naszego zespołu w wymagających play-offach. W ciągu dwóch sezonów spędzonych w Zawierciu idealnie wpisał się w filozofię gry Michała Winiarskiego. Jest siatkarzem, który w trudnych momentach potrafi wziąć na swoje barki ciężar spotkania. Ze względu na swoje spokojne usposobienie oraz ogromny szacunek do każdego przeciwnika nazywany jest dżentelmenem siatkówki" - zaznacza Baran.

Sam Amerykanin również chwali sobie grę i życie w Polsce. I podkreśla, że koledzy z drużyny oraz trener dobrze przyjęli go w Zawierciu.

"Bardzo się cieszę, że wracam wkrótce do zespołu. W poprzednim sezonie odnieśliśmy duży sukces i z ogromną motywacją podchodzę do kolejnego roku, chcąc wspólnie budować na tym, co już osiągnęliśmy. Klub, sztab oraz zawodnicy od początku mojego pobytu tutaj byli dla mnie wyjątkowi, a ja i moja rodzina mieliśmy szczęście nazywać Zawiercie naszym domem. Z niecierpliwością czekam na kolejne sukcesy i możliwość dalszego reprezentowania zielono-żółtych barw" - przekonuje Russell.

Amerykanin znów do dyspozycji Michała Winiarskiego. Będzie rywalizować z Fornalem i Kwolkiem

W ostatnich dwóch sezonach Russell był podstawowym zawodnikiem w drużynie prowadzonej przez trenera Michała Winiarskiego. W trzecim roku w Polsce rywalizacja o miejsce w składzie będzie jednak dla niego trudniejsza. Warta ściągnęła bowiem na jego pozycję kolejną gwiazdę - Tomasza Fornala. A w klubie pozostaje również Bartosz Kwolek, mistrz świata z 2018 r.

Winiarski będzie więc wybierać dwóch przyjmujących spośród trzech gwiazd. Zawiercianie celują wysoko - sprowadzili również środkowego Jakuba Kochanowskiego - i są jednymi z głównych kandydatów do wygranej w Lidze Mistrzów. W środę poznali pierwszych rywali. Losowanie okazało się dla nich łaskawe, bo w grupie C zagra z SVG Luneburg z Niemiec, VK CEZ Karlovarsko z Czech i Guaguas Las Palmas z Hiszpanii.

Aaron Russell i Bartosz Kwolek VolleyballWorld materiały prasowe

Aaron Russell w przyjęciu piłki CEV.eu materiały prasowe

Aaron Russell w reprezentacji USA Lukasz Kalinowski East News





Aaron Russell: Jestem zadowolony z tego, co zaprezentowaliśmy z tak silną drużyną. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport