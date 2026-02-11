Amerykański siatkarz wybrał Polskę. Klamka zapadła, jest komunikat

Tabela siatkarskiej PlusLigi ma w tej chwili trzy punkty zapalne. Pięć czołowych zespołów rywalizuje o jak najlepszą pozycję wyjściową przed walką o medale. Cztery kolejne o udział w fazie play-off. Na dole toczy się walka o utrzymanie.

Energa Trefl Gdańsk jest w tej drugiej grupie. Co więcej, aktualnie jej przewodzi, zajmując w tabeli PlusLigi szóste miejsce. To jedna z większych niespodzianek trwającego sezonu. Tak dobrych wyników zapewne nie byłoby jednak bez Josepha Worsleya.

Polski klub dopiął swego. Oficjalny komunikat w sprawie Amerykanina

28-letni Amerykanin trafił do klubu z Trójmiasta przed startem obecnego sezonu. Przybył do Polski z ligi francuskiej, z Chaumont VB 52. Wcześniej występował także w lidze niemieckiej.

W PlusLidze z miejsca stał się podstawowym rozgrywającym zespołu, który w tym sezonie zanotował 11 zwycięstw w 19 spotkaniach. Amerykanin wystąpił we wszystkich meczach i wszystkich setach dobrze spisującej się drużyny. Nic więc dziwnego, że klubowi zależało na tym, by go zatrzymać.

I ta sztuka się Gdańszczanom udała. W oficjalnym komunikacie Energa Trefl poinformował o przedłużeniu kontraktu z rozgrywającym na kolejny sezon. A prezes klubu Dariusz Gadomski nie kryje satysfakcji.

Joe jest wartością dodatnią na boisku, ale także po za nim. Świetnie się wpasował w klimat drużyny, klubu oraz miasta. Joe wnosi do zespołu naprawdę dużą wartość

Joseph Worsley jasno o Polsce, PlusLidze i Gdańsku. "Bardzo to doceniam"

Sam Amerykanin zaznacza, że podoba mu się w Polsce i cieszy się, że po zakończeniu sezonu nie będzie musiał przenosić się do nowego miejsca.

"Dobrze mi się gra w Polsce, to jedna z najlepszych lig na świecie. Kontynuujemy budowanie na tym, co osiągnęliśmy w tym sezonie. Dla mnie Gdańsk jest jednym z ulubionych miast, w których żyłem. Nie mieszkałem w wielu dużych miastach, więc podoba mi się, że tutaj zawsze jest co robić, że jestem blisko morza. Panuje tu trochę wakacyjny klimat i bardzo to doceniam, żyjąc w dużym mieście" - przekonuje Worsley.

Gdańszczanie tym samym mają już zamkniętą pozycję rozgrywającego na kolejny sezon, bo ważną umowę na następne rozgrywki ma też Przemysław Stępień, zmiennik Amerykanina. Z nimi w składzie Energa Trefl będzie rywalizować o utrzymanie pozycji w czołowej ósemce PlusLigi.

Na siedem meczów przed końcem rundy zasadniczej ma trzy punkty przewagi nad dziewiątą PGE GiEK Skrą Bełchatów, ale ten zespół rozegrał o dwa spotkania mniej. W ostatniej kolejce Gdańszczanie przegrali 2:3 z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle.

Joe Worsley i trener Mariusz Sordyl Krzysztof Świderski PAP

Siatkarze Energa Trefla Gdańsk Krzysztof Świderski PAP

Joe Worsley w bloku w trakcie meczu z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle. Atakuje Igor Grobelny Krzysztof Świderski PAP

Asy serwisowe w meczu Energa Trefl Gdańsk - Barkom-Każany Lwów. WIDEO Polsat Sport