Aluron zdobył Kędzierzyn-Koźle. Wielkie emocje w ćwierćfinale. Jeszcze jeden mecz

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Faza zasadnicza Plus Ligi dobiegła już końca, a to oznacza, że na kibiców czekają już tylko mecze o rosnącym poziomie emocji. Jako faworyci do triumfu do play-offów przystępowali siatkarze Aluronu, którzy wygrali pierwszą część sezonu. W ćwierćfinale trafili na ósmą w tabeli ZAKSĘ. W pierwszym spotkaniu w Zawierciu goście wygrali jednak 3:2 i musieli szukać odrobienia straty w Kędzierzynie-Koźlu. Łatwo nie było, ale ostatecznie goście wygrali 3:1 i o półfinał zagrają w Sosnowcu.

Jurij Gladyr i Jakub Popiwczak z Aluronu CMC Zawiercie
Jurij Gladyr i Jakub Popiwczak z Aluronu CMC ZawiercieJarek PraszkiewiczPAP

Aluron CMC Zawiercie w środku minionego przypieczętował awans do półfinałów Ligi Mistrzów, pokonując u siebie 3:0 drużynę Lube Civitanova. W trakcie tego dwumeczu rozpoczęły się dla ekipy z Zawiercia play-offy o pierwsze w ich historii mistrzostwo Plus Ligi, a przypomnijmy, że Aluron wygrał fazę grupową.

Wobec tego w ćwierćfinale play-offów drużyna dowodzona przez Michała Winiarskiego trafiła na ostatnią ekipę, która zapewniła sobie prawo walki o medale - ZAKSĘ. Nie trzeba mówić, która z drużyn uznawana była za faworyta do awansu do półfinału. Pierwszy mecz nieco jednak zaskoczył.

Po dwóch setach wydawało się, że Aluron pędzi po pewną wygraną. Sprawdziła się jednak stara siatkarska prawda - kto nie wygrywa 2:0, przegrywa 2:3. Tak było w tym wypadku. ZAKSA na terenie przeciwnika odrobiła straty i wygrała 3:2, stawiając Aluron pod ścianą przed rewanżem w Kędzierzynie-Koźlu. 

W drugim meczu ćwierćfinałowym ponownie wszystko zaczęło się zgodnie z planem. Aluron wygrał pierwszą partię 25:22. W drugiej gospodarze się jednak podnieśli i to oni zwyciężyli 25:23. Trzeci set w takich sytuacjach bardzo często jest kluczowy dla końcowego wyniku meczu.

W tym przypadku nie bez kłopotów wygrali go goście. Siatkarze Aluronu od początku musieli gonić rywali i ostatecznie nie tylko dogonili, ale także przegonili. Trzecia partia padła ich łupem wynikiem 25:23. W czwartym secie ponownie działo się mnóstwo. Ostatecznie gospodarze wygrali ponownie 25:23 i pozostają w grze o półfinał. Decydujący mecz odbędzie się w Sosnowcu. 

Po lewej sportowiec w czarno-żółtej koszulce z numerem 9 i napisem 'Bogdanka' oraz logotypami sponsorów, po prawej mężczyzna w granatowej koszulce z logotypami drużyny siatkarskiej. Obaj znajdują się w hali sportowej.
Bogdanka LUK Lublin Wilfredo Leona i Aluron CMC Warta Zawiercie Michała Winiarskiego są już pewne gry w ćwierćfinale Ligi Mistrzów
Po lewej stronie mężczyzna z zarostem i poważnym wyrazem twarzy, po prawej siatkarz w żółto-zielonym stroju celebruje z szeroko otwartymi ustami, wyrażając silne emocje na tle kibiców.
Michał Winiarski i Bartłomiej Bołądź cieszyli się ze zwycięstwa Aluron CMC Warty Zawiercie z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle
Dwóch siatkarzy w białych koszulkach z numerami, jeden skupiony, drugi wyraża intensywne emocje po udanej akcji, w tle czerwone puste krzesła trybun.
