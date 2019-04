Siatkarze Aluronu Virtu Warty Zawiercie w półfinale ekstraklasy zagrają z kędzierzyńską ZAKS-ą. - To nasz drugi sezon w PlusLidze, więc półfinał to fantastyczny wynik. Ale zespół wciąż jest głodny sukcesu - powiedział trener Warty Mark Lebedew.

Zdjęcie Radość zawodników Aluronu Virtu Warty Zawiercie /Hanna Bardo /PAP

Zawiercianie sezon zasadniczy zakończyli na czwartym miejscu, potem wygrali barażową rywalizację o półfinał z Cerradem Czarnymi Radom.

Rok wcześniej "Jurajscy Rycerze" skończyli rywalizację na dziewiątym miejscu. Po rozgrywkach nastąpiła zmiana szkoleniowca - Włocha Emanuele Zaniniego zastąpił mieszkający od lat w Żorach Australijczyk Mark Lebedew, wcześniej związany z Jastrzębskim Węglem.

- Teraz gramy z zespołami pełnymi światowych gwiazd, ale nazwiska nie znaczą nic, kiedy wchodzisz na boisko. Tylko cztery drużyny pozostały w walce o mistrzostwo i my jesteśmy wśród nich - ocenił szkoleniowiec.

ZAKSA wygrała w tym sezonie z Aluronem dwa razy w lidze i raz w półfinale Pucharu Polski.

- To prawda. Jednak przed półfinałem play off to nie ma żadnego znaczenia. Wszystko zacznie się w sobotę od stanu 0-0 - stwierdził Australijczyk.

Rywalizacja toczyć się będzie do dwóch wygranych, pierwszy i - ewentulanie - trzeci mecz zostanie rozegrany w Kędzierzynie-Koźlu.

- Oczywiście każdy zespół woli grać u siebie. Na tę przewagę pracuje się cały sezon, ZAKSA ją sobie wywalczyła - dodał Lebedew.

Przyznał, że przed startem sezonu nie robił żadnych planów.

- Wiedziałem, że mamy szansę zakwalifikować się do turnieju finałowego PP. Później uważałem, że jeśli będziemy dobrze pracowali, nie ekscytowali się zbytnio wygranymi i nie denerwowali porażkami - zawsze będziemy mieli szanse na play-off - powiedział Australijczyk.

Podkreślił, że miejsce, do jakiego dotarł zespół jest efektem pracy wielu ludzi.

- Prezesa, który buduje klub, personelu, który zarządza wszystkimi drobnymi detalami, zawodników pracujących każdego dnia, ludzi odpowiedzialnych za kwestie techniczne i taktyczne, kibiców, którzy kreują atmosferę, w której czujemy, że nie możemy przegrać. W tym sezonie mieliśmy na razie dziewięciu różnych MVP. Siłą Aluronu jest zespół - wyliczył.

Pytany, czy wyobraża sobie zdobycie tytułu przez jego zespół, odpowiedział, że na razie potrafi myśleć tylko o pierwszym półfinale.

Przyznał, że w klubie zrobiono już pierwsze przymiarki do nowego sezonu.

- Ale na razie skupiamy się na obecnych rozgrywkach - podsumował Mark Lebedew.



Autor: Piotr Girczys