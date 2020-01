Aluron i Visła wymieniły się rozgrywającymi

Występujący ostatnio w Aluronie Virtu CMC Zawiercie rozgrywający Michal Masny został siatkarzem bydgoskiej Visły. Jego miejsce w ekipie "Jurajskich Rycerzy" zajął Piotr Lipiński, który przeniósł się do Zawiercia z Bydgoszczy.

Występujący w polskiej ekstraklasie siatkarzy 13. sezon 40-letni Masny grał w zawierciańskim klubie półtora roku. W październiku 2019 urodzony w słowackiej Żylinie zawodnik dostał polskie obywatelstwo. Do Zawiercia ściągnął go w maju 2018 trener Mark Lebedew, z którym pracował w Jastrzębskim Węglu. "Miśkin" był kapitanem drużyny, która zakończyła poprzedni sezon PlusLigi na czwartym miejscu. Mieszkający od lat na stałe w Bydgoszczy przeniósł się teraz do tego miasta. Jak poinformował Aluron w komunikacie, z inicjatywą wymiany rozgrywających wyszły władze obu klubów.

Urodzony również w 1979 roku Lipiński będzie miał szanse zadebiutować w barwach Aluronu podczas środowego meczu 1/8 finału Pucharu Challenge z tureckim Spor Toto Ankara w Dąbrowie Górniczej.

Zdjęcie Michal Masny / Tomasz Kudala / East News

Autor: Piotr Girczys