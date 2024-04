Aleksander Śliwka pożegnał się z kibicami. Nie tak to miało wyglądać

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle była w ostatnich latach synonimem siatkarskiego sukcesu. Najpierw przełamała niemoc polskich drużyn w Lidze Mistrzów, a potem dwukrotnie obroniła tytuł . Do tego dochodziły tytuły na krajowych boiskach. Twarzami tych sukcesów byli trzykrotni triumfatorzy LM, czyli Aleksander Śliwka i Łukasz Kaczmarek . W poprzednim sezonie ważną rolę w wygranej na europejskich boiskach odegrał także Bartosz Bednorz .

Cała trójka reprezentantów Polski po zakończeniu sezonu żegna się z ZAKS-ą. Śliwka, który w tym sezonie długo leczył złamany palec , przenosi się do Suntory Sunbirds w lidze japońskiej. Kaczmarek ma grać w Jastrzębskim Węglu, Bednorz w Asseco Resovii. W tym sezonie nie udało im się jednak poprowadzić ZAKS-y do sukcesów. Odpadła w barażu o ćwierćfinał LM, w PlusLidze nie zakwalifikowała się do fazy play-off.