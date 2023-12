Aleksander Śliwka wypada z gry. Siatkarz wyznaje: Czeka mnie dużo pracy

Jak wyjaśnił komentator Polsatu Sport Tomasz Swędrowski przed meczem ZAKSY z Projektem , u Śliwki zdiagnozowano "dość skomplikowane złamanie" . "Przerwa kapitana drużyny z Kędzierzyna-Koźla potrwa co najmniej sześć tygodni" - dodawał, co oznaczało, że reprezentant Polski wróci na boisko pod koniec stycznia lub na początku lutego. Te doniesienia już po meczu, który śledził z trybun, potwierdził sam zainteresowany.

Śliwka dopytywany o to czy we wspomnianym terminie zamierza wrócić już do gry w meczach ZAKSY, czy dopiero do treningów, wyjaśnił, że wszystko zależy od przebiegu rehabilitacji.