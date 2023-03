23 punkty i 5 kolejnych asów z ławki! Chińczyk MVP w polskiej lidze.

Po asie Mateusza Zawalskiego bielszczanie objęli prowadzenie i nie oddali go do końca. Po efektownych akcjach obronnych Konrada Formeli i skutecznych atakach Amerykanina Jake’a Hanesa gospodarze wyszli na prowadzenie 16:13. Wówczas w pole zagrywki wszedł rozgrywający gości Lukas Kampa, a wreszcie zaczął funkcjonować ich blok i deficyt "Gdańskich Lwów" stopniał do jednego punktu - 17:18. Trefl popełniał błędy w ataku, co poskutkowało zmianą i pojawieniem się na boisku Chińczyka Zhang Jingyina. Partia zakończyła się wygraną BBTS 25:23.