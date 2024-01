Cuprum Lubin podniosło się w drugim secie. Później pogrążyły je błędy

Trzecia partia w końcu była wyrównana. Żadna z drużyn nie mogła odskoczyć na więcej niż dwa punkty. To, co najważniejsze, miało miejsce od stanu 17:17. Po chwili na dwa punkty jeszcze raz uciekli gospodarze. Siatkarze z obu stron psuli sporo zagrywek, goście nie potrafili zniwelować strat. Bogdance LUK nawet w trudnych sytuacjach w ataku pomagał Damian Schulz , który w ostatnich tygodniach wywalczył sobie miejsce w podstawowym składzie.

PlusLiga. Zwroty akcji i tie-break dla Bogdanki LUK Lublin

Tie-break to jednak kolejna zmiana. Tym razem to faworyci zaczęli od mocnego uderzenia. I to w dużej mierze dzięki środkowym. Bogdanka LUK wypracowała sobie przewagę przy zagrywkach Jana Nowakowskiego. Do tego w bloku znów szalał Marcin Kania. Gospodarze przy zmianie stron prowadzili aż 8:1. To był jeden z najszybszych tie-breaków w historii PlusLigi - Bogdanka LUK Lublin znokautowała Cuprum 15:4.