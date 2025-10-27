ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie w 1. kolejce PlusLigi. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 29 października 2025 godz. 17:30Aktualny wicemistrz Polski, czyli Aluron CMC Warta Zawiercie, zmierzy się w zaległym meczu 1. kolejki PlusLigi z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Obie drużyny rozegrały już po jednym meczu na ligowych boiskach. Zespół z Kędzierzyna-Koźla przegrał na wyjeździe z Bogdanką Lublin 2-3, natomiast Warta poległa u siebie z Projektem Warszawa 0-3. Szczególnie w kędzierzyńskiej ekipie przed sezonem zaszło sporo zmian w składzie. Między innymi na pozycji atakującego, Bartosza Kurka zastąpił Kamil Rychlicki. Zapraszamy na relację na żywo.