Czas na walkę o wielki finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. W jednym z półfinałów dojdzie do polskiego starcia. Zmierzą się w mistrz i wicemistrz kraju, czyli Jastrzębski Węgiel i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Transmisja meczu w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Jastrzębsko-kędzierzyński trójmecz

W półfinale Ligi Mistrzów, co już jest dużym sukcesem, spotkają się bez wątpienia obecnie dwie najlepsze drużyny w Polsce. Co ciekawe Jastrzębie z Kędzierzynem zmierzą się ze sobą w ciągu ośmiu dni aż trzy razy. Pomiędzy dwumeczem w Lidze Mistrzów, stoczą ze sobą bezpośredni pojedynek o pierwsze miejsce w fazie zasadniczej Plus Ligi. Każdy z tych meczów będzie zatem niezwykle istotny.