Polska - USA. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport)
WIDEO | 37 minut temu
Polska - USA 0:3 (12:25, 21:25, 16:25)
Polska: Zuzanna Górecka, Martyna Łukasik, Martyna Czyrniańska, Aleksandra Gryka, Katarzyna Wenerska, Magdalena Jurczyk – Maria Stenzel (libero) oraz Weronika Szlagowska, Olivia Różański, Joanna Wołosz, Klaudia Alagierska, Kamila Witkowska
USA: Lauren Carlini, Madison Kingdon Rishel, Chiaka Ogbogu, Alexandra Frantti, Anna Stevenson, Nia Reed – Morgan Hentz (libero)
Polska: Zuzanna Górecka, Martyna Łukasik, Martyna Czyrniańska, Aleksandra Gryka, Katarzyna Wenerska, Magdalena Jurczyk – Maria Stenzel (libero) oraz Weronika Szlagowska, Olivia Różański, Joanna Wołosz, Klaudia Alagierska, Kamila Witkowska
USA: Lauren Carlini, Madison Kingdon Rishel, Chiaka Ogbogu, Alexandra Frantti, Anna Stevenson, Nia Reed – Morgan Hentz (libero)