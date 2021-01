Siatkówka. Trener Jacek Nawrocki: Liga Narodów w "bańce" to wypaczenie z punktu psychologii i sportu (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Tradycyjnie pierwszym etapem rywalizacji w LN (i będącej jej poprzedniczką Lidze Światowej) była faza interkontynentalna, która wiązała się dla zawodników ze zmianą co tydzień kraju, a nieraz i kontynentu. We wtorek światowa federacja (FIVB) poinformowała, że tegoroczna edycja - zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn - ze względu na pandemię COVID-19 odbędzie się w jednym kraju w tzw. bańce.

Liga Narodów w "bańce" to wypaczenie z punktu psychologii i sportu - ocenił trener reprezentacji siatkarek Jacek Nawrocki. Fragment magazynu #7strefa.