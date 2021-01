TAURON Puchar Polski. Martyna Grajber przed losowaniem PP: Z turniejów w Nysie mamy bardzo piękne wspomnienia (POLSAT SPORT). Wideo WIDEO |

Losowanie Tauron Pucharu Polski kobiet będzie punktem kulminacyjnym piątkowego wydania magazynu "#7Strefa". Pod nadzorem komisji z Polskiej Ligi Siatkówki na antenie Polsatu Sport poznamy pary 1/8 finału, który zostanie rozegrany w dniach 20-21 lutego w Nysie. Trofeum bronić będzie Grupa Azoty Chemik Police. Tym razem ta drużyna nie znalazła się w gronie rozstawionych w losowaniu, ale zdaniem Martyny Grajber, nie ma to najmniejszego znaczenia. - Chemik zawsze pretendował do zdobycia wszystkiego, co w sezonie jest do zdobycia. Od paru lat uwielbiamy grać w Nysie i przywozimy z Nysy Puchar. Tym razem też nie odpuścimy. Mamy z Nysy bardzo piękne wspomnienia, które sztab często przywołuje - powiedziała przyjmująca. Magazyn "#7Strefa" w piątek od godziny 16:00 w Polsacie Sport