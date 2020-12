Zrezygnowano z rozegrania meczu o Superpuchar Polski siatkarek

​Zaplanowany na 16 grudnia w Lublinie mecz o Superpuchar Polski im. Andrzeja Niemczyka nie odbędzie się w tradycyjnej formule. W tym terminie rozegrany zostanie Superpuchar Polskiej Ligi Siatkówki 2015-2020, a rywalem Chemika Police będzie Grot Budowlani Łódź.

Spotkanie o Superpuchar Polski siatkarek było kilkakrotnie przekładane. Pierwotnie pojedynek pomiędzy Grupą Azoty Chemikiem Police a Developresem SkyRes Rzeszów miał odbyć się 5 września, ale wówczas w polickim klubie przytrafił się przypadek koronawirusa. Kolejną datą był 2 grudnia, ale wówczas rzeszowianki miały zajęty termin, gdyż rywalizowały w Lidze Mistrzyń. Po powrocie z Włoch w zespole Developresu stwierdzono kilka przypadków zakażeń koronawirusem i musiał udać się na kwarantannę. W tej sytuacji liderki ekstraklasy nie będą w stanie za tydzień wystąpić w Lublinie.

Władze Polskiej Ligi Siatkówki zadecydowały, że nie będzie już kolejnego przekładania meczu i postanowiły, że odbędzie się pojedynek o nieco inne trofeum - Superpuchar Polskiej Ligi Siatkówki 2015-2020. Developres zastąpią Budowlane Łódź.

- Nie mogliśmy już sobie pozwolić na kolejną zmianę terminu. Tym bardziej, iż naszym nadrzędnym celem jest rozegranie w całości obecnego sezonu ligowego, co powoduje, że musimy mieć jak najwięcej wolnych terminów. W tej sytuacji zdecydowaliśmy, iż mecz o Superpuchar Polski im. Andrzeja Niemczyka w tym roku się nie odbędzie, a zastąpi go wyjątkowy mecz o Superpuchar Polskiej Ligi Siatkówki 2015-2020. Mija piąty rok odkąd to właśnie pod egidą PLS odbywa się tradycyjne starcie mistrza Polski i zdobywcy Pucharu Polski. Według tego klucza dobraliśmy rywala dla Grupy Azoty Chemika Police - powiedział prezes PLS Artur Popko.

W czterech ostatnich edycjach meczu o Superpuchar Polski, których organizatorem była PLS, triumfowały tylko dwie drużyny - po dwa zwycięstwa odniosły Grupa Azoty Chemik Police i Grot Budowlani Łódź.

- W tej sytuacji zdecydowaliśmy się zaprosić zespół z Łodzi, by został rywalem dla ekipy z Polic. Dziękujemy za błyskawiczną odpowiedź i chęć sportowej walki z mistrzyniami Polski. Słowa wdzięczności i jednocześnie wsparcia kierujemy także do drużyny i zarządu Developresu SkyRes Rzeszów, który w bardzo profesjonalny sposób błyskawicznie poinformował nas o sytuacji zdrowotnej w drużynie - dodał Popko.

Spotkanie w Lublinie rozpocznie się o godz. 20.30.



Zdjęcie Grupa Azoty Chemik Police / Marcin Bielecki / PAP

Autor: Marcin Pawlicki