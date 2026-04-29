Andrzej Klemba, Interia: Kto zdobędzie mistrzostwo Polski - Budowlani czy Developres?

Jacek Pasiński, były trener m. in. Budowlanych: To porównywalne zespoły. Jako łodzianin sercem jestem za Budowlanymi. Jednak wyniki meczów finałowych pokazują, że przewagę ma gospodarz spotkania. A piąty, decydujący mecz zostanie rozegrany w Rzeszowie. Może jednak potwierdzi się, że kobieta zmienną jest. To ostatnie spotkanie i zdecyduje dyspozycja dnia, na którą składa się mnóstwo czynników. Na pewno trudno jest jednoznacznie wskazać faworyta. Wydaje się, że ciut większe szanse ma Developres, ale trzymam kciuki za Budowlane.

A na poszczególnych pozycjach, kto ma przewagę? Zacznijmy od atakujących.

- Jeżeli Maya Storck zagra na swoim poziomie, to Budowlane zyskają atut. Z drugiej strony też jest atakująca, która sroce spod ogona nie wypadła. Taylor Bannister ma plusy i minusy, ale w Rzeszowie naprawdę grała skutecznie. Będą decydowały detale i jednym z nich jest właśnie dyspozycja dnia poszczególnych zawodniczek.

Katarzyna Wenerska czy Alicja Grabka?

- To porównywalne zawodniczki, ale jeśli wchodzimy we wspomniane niuanse, to z racji doświadczenia Wenerska.

Środkowe bloku - Switłana Dorsman i Laura Heyrman kontra Joanna Lelonkiewicz i Sasa Planinsec?

- Punkt dla Rzeszowa.

Przyjmujące - w Developresie grają zwykle Julita Piasecka i Maritt Jasper. Polka w finałach prezentuje się świetnie. Po drugiej stronie Paulina Damaske, znakomicie grająca w meczach w Łodzi i Rodica Buterez.

- Języczkiem uwagi można być właśnie Julita, która rozgrywa naprawdę bardzo dobry sezon w Rzeszowie. Jest wiodącą zawodniczką w tym sezonie i dużo będzie od niej zależało. Z drugiej strony Damaske, która z kolei jest w stanie przechylić szalę zwycięstwa na stronę Budowlanych. Buterez jest bardzo chimeryczna. Grała mecze, których miała duży udział w wygranej, ale też takie, że trafiała na ławkę i zastępowała ją Drużkowska.

W obu drużynach występują reprezentacyjne libero Aleksandra Szczygłowska i Justyna Łysiak.

- Lepiej w przekroju całego sezonu prezentowała się zawodniczka Developresu. Aczkolwiek Justyna ma plusy i na pewno tanio skóry nie sprzeda. Zarówno w reprezentacji, jak i w ostatnim meczu będzie chciała pokazać, że jest lepszą libero.

Zgodzi się pan, że to Developres ma lepszą ławkę rezerwowych?

- Rzeczywiście, ma bardziej wartościowe zmienniczki. Zgadzam się w stu procentach.

Dla Jeleny Blagojević, która miała długą i bogatą karierę zawodniczą, to pierwszy finał w roli trenerki. To może mieć znaczenie?

- Na pewno trener Maciej Biernat ma dużo więcej doświadczenia w tej roli. I to będzie przewaga Budowlanych. Jelena ma zadatki na dobrego szkoleniowca, ale w trudnych momentach może jej zabraknąć chłodnej głowy. Wyizolowania się od tego, co dzieje się na boisku, bo mam wrażenie, że momentami chciałaby wejść na boisko i pomóc drużynie. Uwielbiam Jelenę, cieszę się, że została trenerką i może realizować się w Polsce. Oby nie dała się w żaden sposób sprowokować.

