Wygrali rundę zasadniczą przed jej końcem!

W ostatnim tygodniu starcie BBTS-u i MKS-u Będzin było najciekawszym wydarzeniem. Naprzeciw siebie stanęły najlepsze drużyny ligi, walczące o zwycięstwo w rundzie zasadniczej. Będzinianie bezwzględnie musieli wygrać, by mieć szanse na wyprzedzenie rywala. Bielszczanie świetnie jednak otworzyli spotkanie, wychodząc na prowadzenie 0:2. Gospodarze doprowadzili wprawdzie do wyrównania, ale ostatni cios zadał BBTS.

Sobota przesądziła o tym, że to podopieczni Harry'ego Brokkinga wygrają pierwszą część rywalizacji. Mianowicie pokonali oni na wyjeździe Olimpię Sulęcin. Tym samym na nic zdało się ważne zwycięstwo MKS-u z KRISPOLEM Września.

Walka o play-off potrwa do samego końca

Za wspomnianą dwójką nic nie jest pewne. Wciąż o trzecie miejsce rywalizują trzy kluby - BKS Visła Proline Bydgoszcz, KPS Siedlce i Chemeko-System Gwardia Wrocław. W najlepszej sytuacji są wrocławianie, którzy tracą do bydgoszczan dwa punkty, ale mają do rozegrania jedno dodatkowe spotkanie. Jeśli Gwardia stanie na wysokości zadania, to przeskoczy rywali. Pomógł w tym fakt, że bydgoszczanie przegrali ostatnio z AZS-em AGH Kraków, nie zdobywając nawet punktu.

Nie wiadomo także, jaka drużyna wypadnie poza czołową ósemkę. Obecnie poza ćwierćfinałem znajduje się Lechia Tomaszów Mazowiecki, gdyż ta przegrała z wrocławianami. Lechię z czołowej ósemki wyrzuciła Legia Warszawa, zdobywając pięć punktów. Zagrożona jest także Polski Cukier Avia Świdnik. Avia i Lechia mają jednak na koncie mecz mniej od rywala.

Wyniki:

Środa:

SMS PZPS Spała - Legia Warszawa 1:3 (25:22, 15:25, 15:25, 19:25)

MKS Będzin - BBTS Bielsko-Biała 2:3 (20:25, 19:25, 26:24, 28:26, 13:15)

Czwartek:

Lechia Tomaszów Mazowiecki - Chemeko-System Gwardia Wrocław 1:3 (23:25, 23:25, 25:20, 21:25)

Sobota:

KRISPOL Września - MKS Będzin 1:3 (28:30, 25:23, 20:25, 17:25)

Olimpia Sulęcin - BBTS Bielsko-Biała 1:3 (25:27, 23:25, 25:22, 18:25)

ZAKSA Strzelce Opolskie - SMS PZPS Spała 2:3 (27:25, 13:25, 23:25, 25:21, 9:15)

AZS AGH Kraków - BKS Visła Proline Bydgoszcz 3:1 (25:22, 21:25, 25:18, 26:24)

KPS Siedlce - Polski Cukier Avia Świdnik 3:0 (25:18, 25:22, 28:26)

Legia Warszawa - Mickiewicz Kluczbork 3:2 (25:23, 25:27, 14:25, 25:22, 15:10)

SPS Chrobry Głogów - Exact Systems Norwid Częstochowa 3:2 (22:25, 25:22, 19:25, 25:16, 15:11)

Tabela Tauron 1. Ligi (w nawiasie liczba rozegranych spotkań):

1. BBTS Bielsko-Biała - 70 punktów (29)

2. MKS Będzin - 65 punktów (29)

3. BKS Visła Proline Bydgoszcz - 57 punktów (29)

4. KPS Siedlce - 55 punktów (29)

5. Chemeko-System Gwardia Wrocław - 55 punktów (28)

6. KRISPOL Września - 50 punktów (29)

7. Legia Warszawa - 48 punktów (29)

8. Polski Cukier Avia Świdnik - 46 punktów (28)

9. Lechia Tomaszów Mazowiecki - 46 punktów (28)

10. AZS AGH Kraków - 40 punktów (28)

11. Exact Systems Norwid Częstochowa - 35 punktów (27)

12. SPS Chrobry Głogów - 29 punktów (28)

13. Mickiewicz Kluczbork - 29 punktów (28)

14. Olimpia Sulęcin - 23 punkty (28)

15. ZAKSA Strzelce Opolskie - 18 punktów (28)

16. SMS PZPS Spała - 15 punktów (29)