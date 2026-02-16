Wstrząs u mistrza Polski. Klamka zapadła, legendarna siatkarka w akcji

Damian Gołąb

Oprac.: Damian Gołąb

Siatkarki DevelopResu Rzeszów prowadzą w tabeli TAURON Ligi, ale dla władz klubu to za mało. Mistrz Polski zdecydował się na stanowczy ruch, którego ofiarą padł trener Cesar Hernandez. Hiszpana, który zapowiadał walkę o podbój Europy, zastąpi była siatkarka rzeszowskiego klubu. Stery przejmuje Jelena Blagojević. Na takie rozwiązanie nie zdecydował się w tym sezonie żaden klub TAURON Ligi.

Dwie osoby ubrane w fioletowe koszulki z logo drużyny siatkarskiej, stojące na sali sportowej w trakcie wydarzenia sportowego, po lewej kobieta z piłką do siatkówki, po prawej mężczyzna w trakcie wypowiedzi.
Jelena Blagojević zastąpiła Cesara HernandezaTomasz Kowalczuk/REPORTER / PAP/Tytus ŻmijewskiPAP/East News

Jedna porażka w 17 meczach, siedem punktów przewagi nad wiceliderem, awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń - tak wygląda część prawdy o występach DevelopResu Rzeszów w tym sezonie. Druga jej część to problemy w niektórych meczach z niżej notowanymi zespołami w europejskich pucharach i zaskakująca wpadka w TAURON Pucharze Polski. Rzeszowianki były jego faworytkami, przegrały półfinał z PGE Budowlanymi Łódź.

Ten wynik był zapewne jednym z powodów, dla którego władze rzeszowskiego klubu zdecydowały się na odważny ruch. W poniedziałek wieczorem gruchnęły zaskakujące wieści - DevelopRes Rzeszów zakończył współpracę z trenerem Cesarem Hernandezem. Jego ostatnim meczem było czwartkowe 3:0 z zespołem Sokół & Hagric Mogilno.

Zobacz również:

Aleksiej Spiridonow narzeka na to, jak w Rosji traktuje się siatkarzy. W kontraście przywołał postać Wilfredo Leona
Siatkówka

Obrażał Polaków, znów o sobie przypomniał. Rosyjski skandalista uderza, wmieszał we wszystko Leona

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Mistrz Polski zdecydował w sprawie trenera. "Drużyna potrzebuje nowej energii"

    W ocenie klubu rzeszowskiej drużynie potrzebny jest nowy bodziec. Jasno przedstawili to w krótkim uzasadnieniu pożegnania z hiszpańskim szkoleniowcem.

    "Decyzja o rozstaniu podyktowana jest analizą obecnej sytuacji zespołu. Zarząd Klubu uznał, że drużyna potrzebuje nowej energii oraz dodatkowego bodźca, aby skutecznie walczyć o obronę Mistrzostwa Polski i realizację najwyższych celów sportowych" - czytamy w komunikacie DevelopResu (pisownia oryginalna).

    Hernandez żegna się więc z posadą jeszcze przed najważniejszymi meczami w TAURON Lidze i Lidze Mistrzów, po niepełnym sezonie pracy z drużyną. Były asystent Stefano Lavariniego - pracowali wspólnie z reprezentacją Korei Południowej - przyjechał do Polski po udanych mistrzostwach świata, w których prowadził Francję. Cele miał ambitne.

    "DevelopRes jest fajnym klubem, który chce się rozwijać i stać się ważnym graczem również w Europie. Jestem podekscytowany. Lubię presję, możliwość rywalizacji o trofea. Chcę to zrobić" - podkreślał w rozmowie z Interia Sport przed startem sezonu.

    DevelopRes Rzeszów powtarza manewr z zeszłego roku. Ale stawia na legendarną siatkarkę

    Okazało się jednak, że celów nie zrealizuje - zdobył jedynie Superpuchar Polski. W roli pierwszego trenera, a w zasadzie trenerki DevelopResu, zadebiutuje zaś teraz Jelena Blagojević. Dwukrotna mistrzyni Europy z reprezentacją Serbii, w przeszłości zawodniczka rzeszowskiej drużyny, po poprzednim sezonie zakończyła karierę zawodniczą. Do tej pory była asystentką Hernandeza.

    Zobacz również:

    Mateusz Poręba (z numerem 72) w reprezentacji Polski. Obok Aleksander Śliwka
    Ekstraklasa Mężczyzn

    Trener odstawił kadrowicza Grbicia. Oto reakcja siatkarza. "Bardzo mi zależało"

    Damian Gołąb
    Damian Gołąb

      "Jej dotychczasowe doświadczenie w roli asystentki trenera, a także znajomość specyfiki klubu oraz Ligi mają pomóc drużynie w odzyskaniu stabilizacji i odpowiedniego rytmu gry przed decydującą fazą sezonu" - głosi komunikat klubu.

      DevelopRes powtarza więc manewr z poprzedniego sezonu. Wówczas tuż przed startem fazy play-off klub zwolnił trenera Michala Maska. Zastąpił go wracający do Rzeszowa Stephane Antiga, który poprowadził drużynę do pierwszego w historii mistrzostwa Polski.

      Zarazem DevelopRes będzie wyjątkiem na mapie siatkarskiej Polski w najwyższej klasie rozgrywkowej. Żadnego innego klubu TAURON Ligi nie prowadzi obecnie kobieta. Rzeszowianie postawili jednak na niezwykle doświadczoną osobę - 37-letnia Blagojević ma w dorobku brązowy medal igrzysk olimpijskich i siedem medali mistrzostw Polski w roli siatkarki. Jej pierwszym meczem w nowej roli będzie spotkanie z drużyną Volley Wrocław, zaplanowany na 21 lutego.

      W weekend DevelopRes zamieścił inny ważny komunikat. Dłuższa przerwa w grze czeka środkową Dominikę Pierzchałę. Jednocześnie jednak rzeszowski klub poinformował o przedłużeniu kontraktu z reprezentantką Polski.

      Trener uśmiechnięty na tle hali sportowej, w której siatkarki w niebieskich strojach przygotowują się do gry z piłkami w rękach.
      Cesar Hernandez odchodzi z DevelopResu RzeszówVolleyballWorldmateriały prasowe
      Drużyna siatkarek w białych i fioletowych strojach świętuje zwycięstwo na hali sportowej, w tle widoczne czerwone banery i napisy z nazwą rozgrywek, zawodniczki uśmiechnięte, niektóre z uniesionymi rękami.
      Siatkarki DevelopResu Rzeszów po raz trzeci w historii sięgnęły po AL-KO Superpuchar Polskifot. Piotr Sumara/PLSmateriały prasowe
      Mężczyzna z zarostem w fioletowej koszulce polo z logo drużyny sportowej stoi przed dużym żółto-czarnym banerem z napisem, trzymając coś w prawej dłoni.
      Cesar HernandezPAP/Tytus ŻmijewskiPAP
      Valentin Royer - Pierre-Hugues Herbert. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja