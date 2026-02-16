Jedna porażka w 17 meczach, siedem punktów przewagi nad wiceliderem, awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń - tak wygląda część prawdy o występach DevelopResu Rzeszów w tym sezonie. Druga jej część to problemy w niektórych meczach z niżej notowanymi zespołami w europejskich pucharach i zaskakująca wpadka w TAURON Pucharze Polski. Rzeszowianki były jego faworytkami, przegrały półfinał z PGE Budowlanymi Łódź.

Ten wynik był zapewne jednym z powodów, dla którego władze rzeszowskiego klubu zdecydowały się na odważny ruch. W poniedziałek wieczorem gruchnęły zaskakujące wieści - DevelopRes Rzeszów zakończył współpracę z trenerem Cesarem Hernandezem. Jego ostatnim meczem było czwartkowe 3:0 z zespołem Sokół & Hagric Mogilno.

Mistrz Polski zdecydował w sprawie trenera. "Drużyna potrzebuje nowej energii"

W ocenie klubu rzeszowskiej drużynie potrzebny jest nowy bodziec. Jasno przedstawili to w krótkim uzasadnieniu pożegnania z hiszpańskim szkoleniowcem.

"Decyzja o rozstaniu podyktowana jest analizą obecnej sytuacji zespołu. Zarząd Klubu uznał, że drużyna potrzebuje nowej energii oraz dodatkowego bodźca, aby skutecznie walczyć o obronę Mistrzostwa Polski i realizację najwyższych celów sportowych" - czytamy w komunikacie DevelopResu (pisownia oryginalna).

Hernandez żegna się więc z posadą jeszcze przed najważniejszymi meczami w TAURON Lidze i Lidze Mistrzów, po niepełnym sezonie pracy z drużyną. Były asystent Stefano Lavariniego - pracowali wspólnie z reprezentacją Korei Południowej - przyjechał do Polski po udanych mistrzostwach świata, w których prowadził Francję. Cele miał ambitne.

"DevelopRes jest fajnym klubem, który chce się rozwijać i stać się ważnym graczem również w Europie. Jestem podekscytowany. Lubię presję, możliwość rywalizacji o trofea. Chcę to zrobić" - podkreślał w rozmowie z Interia Sport przed startem sezonu.

DevelopRes Rzeszów powtarza manewr z zeszłego roku. Ale stawia na legendarną siatkarkę

Okazało się jednak, że celów nie zrealizuje - zdobył jedynie Superpuchar Polski. W roli pierwszego trenera, a w zasadzie trenerki DevelopResu, zadebiutuje zaś teraz Jelena Blagojević. Dwukrotna mistrzyni Europy z reprezentacją Serbii, w przeszłości zawodniczka rzeszowskiej drużyny, po poprzednim sezonie zakończyła karierę zawodniczą. Do tej pory była asystentką Hernandeza.

"Jej dotychczasowe doświadczenie w roli asystentki trenera, a także znajomość specyfiki klubu oraz Ligi mają pomóc drużynie w odzyskaniu stabilizacji i odpowiedniego rytmu gry przed decydującą fazą sezonu" - głosi komunikat klubu.

DevelopRes powtarza więc manewr z poprzedniego sezonu. Wówczas tuż przed startem fazy play-off klub zwolnił trenera Michala Maska. Zastąpił go wracający do Rzeszowa Stephane Antiga, który poprowadził drużynę do pierwszego w historii mistrzostwa Polski.

Zarazem DevelopRes będzie wyjątkiem na mapie siatkarskiej Polski w najwyższej klasie rozgrywkowej. Żadnego innego klubu TAURON Ligi nie prowadzi obecnie kobieta. Rzeszowianie postawili jednak na niezwykle doświadczoną osobę - 37-letnia Blagojević ma w dorobku brązowy medal igrzysk olimpijskich i siedem medali mistrzostw Polski w roli siatkarki. Jej pierwszym meczem w nowej roli będzie spotkanie z drużyną Volley Wrocław, zaplanowany na 21 lutego.

W weekend DevelopRes zamieścił inny ważny komunikat. Dłuższa przerwa w grze czeka środkową Dominikę Pierzchałę. Jednocześnie jednak rzeszowski klub poinformował o przedłużeniu kontraktu z reprezentantką Polski.

