Wilma Salas siatkarką Chemika Police

​28-letnia reprezentantka Kuby Wilma Salas w najbliższym sezonie będzie grała w barwach siatkarskiego Chemika Police. To dopiero trzecia zawodniczka, którą potwierdził policki klub na kolejne rozgrywki.

Zdjęcie Wilma Salas /AFP

Wiadomo, że zespół, po tym jak po latach dominacji, w poprzednim sezonie zajął miejsce poza podium, zostanie przebudowany. Nowy skład jest tworzony już pod okiem tureckiego trenera Farhata Akbasa, który zastąpił Marcello Abbondanzę. Z Akbasem było m.in. konsultowane zakontraktowanie Kubanki.

Reklama

Wilma Salas przychodzi do Chemika z włoskiego Bosca San Bernardo Cuneo Volley, z którym zajęła ósme miejsce w minionych rozgrywkach Serie A. Wcześniej jednak grała w latach 2014-15 w Rabicie Baku, z którą zdobyła mistrzostwo Azerbejdżanu. Kibice Chemika mieli okazję ją oglądać, gdy w listopadzie 2014 r. przyjechała z Rabitą do Szczecina na mecz Ligi Mistrzyń, który policzanki wygrały 3:0. 23-letnia wówczas Kubanka zagrała jednak krótko dopiero w trzecim secie i zdobyła 3 pkt. Podczas rewanżu w Baku, Salas wyszła w podstawowym składzie, ale już w pierwszym secie została zmieniona i na parkiet nie wróciła. Mecz zakończył się ponownym zwycięstwem Chemika 3:2.

Od 2015 r. Salas grała w klubach tureckich, w tym Halkbanku Ankara. W barwach Cuneo Volley, w minionych rozgrywkach Serie A, zagrała w 26 spotkaniach zdobywając 252 punkty. Mierzy 188 cm, jej zasięg ataku wynosi 321 cm, a bloku 309 cm.

Może grać na pozycji przyjmującej bądź atakującej.

- Siła na skrzydle w żeńskiej siatkówce to ważny atut, a Wilma jest nam go w stanie zagwarantować. Cieszymy się, że dołącza do Chemika i mamy nadzieję, że szybko zaaklimatyzuje się w Polsce - powiedział prezes Chemika Paweł Frankowski.

Chemik dotychczas poinformował, że za składu odejdą Chiaka Ogbogu, Sanja Gamma, Justyna Łuksiak i Aleksandra Krzos.

W składzie z poprzednich rozgrywek na pewno pozostają reprezentantki Polski: rozgrywająca Marlena Pleśnierowicz i przyjmująca Natalia Mędrzyk.