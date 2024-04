Wielki polski klub walczy o przetrwanie. Jest nowy sponsor

Kibice ruszają na pomoc. Bilety na wirtualny mecz

Co dalej z Chemikiem?

Niestety, problemy głównego sponsora klubu, Grupy Azoty, przekładają się także na problemy siatkarskiej drużyny. Cały czas istnieje ryzyko, że nie uda się zebrać środków na to, by zespół przystąpił do kolejnych rozgrywek. Cały czas jednak trwa walka o to, by klub przetrwał.