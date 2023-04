Wielka niespodzianka w walce o medale. Mistrz Polski zupełnie zaskoczony

Chemik to hegemon Tauron Ligi. Od sezonu 2013/2014 seryjnie zdobywa mistrzostwa kraju . W tym czasie policzanki nie zawiesiły na szyi złotych medali tylko raz, w 2019 r. Potem wygrały ligę trzy razy z rzędu. Początek fazy play-off zapowiada jednak, że w tym sezonie o powtórkę może być trudno.

I to mimo faktu, że dopiero co mistrzynie Polski dopisały do swojego konta kolejne trofeum. W weekend w Nysie podniosły Tauron Puchar Polski. W półfinale ograły 3:1 Budowlanych, w dramatycznym meczu o tytuł odwróciły losy meczu z ŁKS-em Commerceon, ogrywając rywalki w tie-breaku.