To znów się dzieje. Koszmar w polskiej lidze, mecz odwołany

Łukasz Żurek

Koszmar pandemii Covid-19 w powszechnym przekonaniu mamy już za sobą. Wirus pozostał jednak z nami i nadal atakuje. Skala jego niszczycielskiej siły jest inna, ale - jak się okazuje - wciąż na tyle duża, by torpedować kalendarz sportowych imprez. O przełożeniu ligowego meczu z powodu kłopotów zdrowotnych zawodniczek poinformował właśnie ŁKS Cemmercecon Łódź, w ubiegłym sezonie siatkarski wicemistrz Polski.

Kontuzja Anny Pawłowskiej w meczu 1. kolejki była tylko zwiastunem katastrofy, która nawiedziła ŁKS w ciągu kilkudziesięciu następnych godzinKrzysztof widerskiPAP

Jeszcze przed pięcioma dniami nic nie zapowiadało katastrofy. Na inaugurację ekstraklasowego sezonu ŁKS Commercecon Łódź pokonał na wyjeździe UNI Opole 3:1. Udany początek rozgrywek miał być kontynuowany we własnej hali.

Tymczasem mecz z Pałacem Bydgoszcz nie dojdzie do skutku w ustalonym pierwotnie terminie. Spotkanie zostało odwołane z powodu kłopotów zdrowotnych w ekipie gospodyń. Siatkarki ŁKS-u zostały zaatakowane przez koronawirus.

TAURON Liga. ŁKS zdziesiątkowany przez Covid-19. Rywal zgodził się na przełożenie meczu

"Wiemy, jak długo wszyscy czekaliśmy na pierwszy mecz tego sezonu w naszej hali. Niestety będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość. Mecz przeciwko Metalkasowi Pałac Bydgoszcz zaplanowany na piątek 17.10 na godz. 17:30 nie odbędzie się w tym terminie i zostanie przeniesiony" - czytamy w klubowym komunikacie.

"W ciągu ostatnich trzech dni nasza drużyna została zdziesiątkowana przez chorobę COVID-19, w rezultacie czego na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie wystawić zdrowej szóstki na boisko" - to dalszy fragment oświadczenia.

    Ekipa z Bydgoszczy podeszła do problemu ze zrozumieniem. Zgodziła się na przystąpienie do rywalizacji innego dnia. Pertraktacje w tej sprawie przebiegły wyjątkowo płynnie.

    "Cały proces porozumienia między klubami przebiegł w ciągłym kontakcie z Polską Ligą Siatkówki, co pozwoliło na szybkie wypracowanie wspólnego stanowiska, które jest akceptowalne zarówno dla obu zainteresowanych klubów, jak i PLS. To pokazuje, że gramy razem nie tylko, kiedy wszystko idzie gładko, ale też kiedy do rozwiązania są trudne sytuacje" - zaznacza ŁKS.

    Zakupione bilety zachowują ważność. Będzie również możliwość zwrotu nabytych wejściówek. Wskazówki organizacyjne dotyczące tej kwestii zostaną podane w oddzielnym komunikacie.

      Zawodniczka siatkarska w czarnym stroju energicznie rozmawia z trenerem ubranym w biało-czerwony t-shirt i trzymającym w dłoni tablicę trenerską, oboje znajdują się na parkiecie hali sportowej.
      Trener ŁKS Commercecon Łódź Adrian Chyliński w rozmowie z Marianą BrambilląKrzysztof widerskiPAP
      Trener drużyny siatkarskiej omawia strategię z zawodniczkami podczas przerwy w meczu, zawodniczki w skupieniu słuchają wskazówek, ubrane w stroje sportowe z widocznymi nazwiskami oraz nazwami sponsorów.
      W najbliższej serii gier łódzkiego zespołu na parkiecie nie zobaczymy Krzysztof widerskiPAP

