To znów się dzieje. Koszmar w polskiej lidze, mecz odwołany
Koszmar pandemii Covid-19 w powszechnym przekonaniu mamy już za sobą. Wirus pozostał jednak z nami i nadal atakuje. Skala jego niszczycielskiej siły jest inna, ale - jak się okazuje - wciąż na tyle duża, by torpedować kalendarz sportowych imprez. O przełożeniu ligowego meczu z powodu kłopotów zdrowotnych zawodniczek poinformował właśnie ŁKS Cemmercecon Łódź, w ubiegłym sezonie siatkarski wicemistrz Polski.
Jeszcze przed pięcioma dniami nic nie zapowiadało katastrofy. Na inaugurację ekstraklasowego sezonu ŁKS Commercecon Łódź pokonał na wyjeździe UNI Opole 3:1. Udany początek rozgrywek miał być kontynuowany we własnej hali.
Tymczasem mecz z Pałacem Bydgoszcz nie dojdzie do skutku w ustalonym pierwotnie terminie. Spotkanie zostało odwołane z powodu kłopotów zdrowotnych w ekipie gospodyń. Siatkarki ŁKS-u zostały zaatakowane przez koronawirus.
TAURON Liga. ŁKS zdziesiątkowany przez Covid-19. Rywal zgodził się na przełożenie meczu
"Wiemy, jak długo wszyscy czekaliśmy na pierwszy mecz tego sezonu w naszej hali. Niestety będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość. Mecz przeciwko Metalkasowi Pałac Bydgoszcz zaplanowany na piątek 17.10 na godz. 17:30 nie odbędzie się w tym terminie i zostanie przeniesiony" - czytamy w klubowym komunikacie.
"W ciągu ostatnich trzech dni nasza drużyna została zdziesiątkowana przez chorobę COVID-19, w rezultacie czego na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie wystawić zdrowej szóstki na boisko" - to dalszy fragment oświadczenia.
Ekipa z Bydgoszczy podeszła do problemu ze zrozumieniem. Zgodziła się na przystąpienie do rywalizacji innego dnia. Pertraktacje w tej sprawie przebiegły wyjątkowo płynnie.
"Cały proces porozumienia między klubami przebiegł w ciągłym kontakcie z Polską Ligą Siatkówki, co pozwoliło na szybkie wypracowanie wspólnego stanowiska, które jest akceptowalne zarówno dla obu zainteresowanych klubów, jak i PLS. To pokazuje, że gramy razem nie tylko, kiedy wszystko idzie gładko, ale też kiedy do rozwiązania są trudne sytuacje" - zaznacza ŁKS.
Zakupione bilety zachowują ważność. Będzie również możliwość zwrotu nabytych wejściówek. Wskazówki organizacyjne dotyczące tej kwestii zostaną podane w oddzielnym komunikacie.