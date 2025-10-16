To znów się dzieje. Koszmar w polskiej lidze, mecz odwołany

Jeszcze przed pięcioma dniami nic nie zapowiadało katastrofy. Na inaugurację ekstraklasowego sezonu ŁKS Commercecon Łódź pokonał na wyjeździe UNI Opole 3:1. Udany początek rozgrywek miał być kontynuowany we własnej hali.

Tymczasem mecz z Pałacem Bydgoszcz nie dojdzie do skutku w ustalonym pierwotnie terminie. Spotkanie zostało odwołane z powodu kłopotów zdrowotnych w ekipie gospodyń. Siatkarki ŁKS-u zostały zaatakowane przez koronawirus.

TAURON Liga. ŁKS zdziesiątkowany przez Covid-19. Rywal zgodził się na przełożenie meczu

"Wiemy, jak długo wszyscy czekaliśmy na pierwszy mecz tego sezonu w naszej hali. Niestety będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość. Mecz przeciwko Metalkasowi Pałac Bydgoszcz zaplanowany na piątek 17.10 na godz. 17:30 nie odbędzie się w tym terminie i zostanie przeniesiony" - czytamy w klubowym komunikacie.

"W ciągu ostatnich trzech dni nasza drużyna została zdziesiątkowana przez chorobę COVID-19, w rezultacie czego na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie wystawić zdrowej szóstki na boisko" - to dalszy fragment oświadczenia.

Ekipa z Bydgoszczy podeszła do problemu ze zrozumieniem. Zgodziła się na przystąpienie do rywalizacji innego dnia. Pertraktacje w tej sprawie przebiegły wyjątkowo płynnie.

"Cały proces porozumienia między klubami przebiegł w ciągłym kontakcie z Polską Ligą Siatkówki, co pozwoliło na szybkie wypracowanie wspólnego stanowiska, które jest akceptowalne zarówno dla obu zainteresowanych klubów, jak i PLS. To pokazuje, że gramy razem nie tylko, kiedy wszystko idzie gładko, ale też kiedy do rozwiązania są trudne sytuacje" - zaznacza ŁKS.

Zakupione bilety zachowują ważność. Będzie również możliwość zwrotu nabytych wejściówek. Wskazówki organizacyjne dotyczące tej kwestii zostaną podane w oddzielnym komunikacie.

