​Reprezentantka kraju Zuzanna Górecka została nową siatkarką Grot Budowlanych Łódź. 20-letnia przyjmująca wraca do polskiej ekstraklasy po sezonie spędzonym we włoskim Igor Gorgonzola Novara.

- Stawiamy konsekwentnie na młode, zdolne Polki - skomentował ten transfer prezes klubu z Łodzi Marcin Chudzik.

Reklama

Górecka uważana jest za jeden z wielkich talentów w polskiej siatkówce. W przeszłości urodzona w Radomiu zawodniczka występowała w barwach MOS Wola Warszawa, SMS PZPS Szczyrk, DPD Legionovii. Ostatni sezon spędziła w lidze włoskiej w zespole Igor Gorgonzola Novara, który w chwili wybuchu epidemii koronawirusa i wstrzymania rozgrywek zajmował trzecie miejsce w tabeli Serie A.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zuzanna Górecka ze zgrupowania w Szczyrku: Każda stęskniła się za tą piłką. Wideo Polska Siatkówka

- Niezmiernie cieszę się, że Zuzanna dołącza do naszego klubu. Przyjmująca powraca do polskiej ligi z Włoch i tym bardziej pękamy z dumy, że zdecydowała się wybrać nasze barwy. Stawiamy konsekwentnie na młode, zdolne Polki. To na nich chcemy budować przyszłość naszego klubu - powiedział prezes Grota Budowlanych.

Mierząca 181 cm przyjmująca przebywa obecnie na zgrupowaniu kadry Jacka Nawrockiego w Szczyrku, gdzie przygotowuje się do towarzyskich meczów z Czechami.

Chudzik wskazał, że zespół Budowlanych będzie jednym z najmłodszych w ekstraklasie. Na razie najstarszą zawodniczką jest rozgrywająca Ewelina Tobiasz, która ma 26 lat. - Wierzę w ten zespół i liczę, że dziewczyny będą się rozwijać z korzyścią dla nas i całej polskiej siatkówki - dodał szef łódzkiego klubu.

Oprócz Góreckiej i Tobiasz w przerwie między rozgrywkami do ekipy trenera Błażeja Krzyształowicza dołączyły: 19-letnia przyjmująca Paulina Damaske (ostatnio Energa MKS Kalisz) i rok starsza Monika Fedusio (Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz), 22-letnia atakująca Oliwia Michalak (AZS Politechnika Śląska) oraz 23-letnia środkowa Kornelia Moskwa (BKS Profi Credit Bielsko-Biała).