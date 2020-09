Zaledwie dwa tygodnie przed inauguracją nowego sezonu ekstraklasy siatkarek szkoleniowiec ENEA PTPS Piła Mirosław Zawieracz zrezygnował z prowadzenia drużyny - poinformował w piątek klub z Wielkopolski. Jego obowiązki przejmie drugi trener Damian Zemło.

"Zarząd klubu Enea PTPS Piła przychylił się do prośby pierwszego trenera - Mirosława Zawieracza o rozwiązanie kontraktu. Trener umotywował swoją prośbę względami osobistymi, rodzinnymi. Stosowne porozumienie zostanie podpisane w przyszłym tygodniu" - napisano w oświadczeniu.

Prezes pilskiego klubu Radosław Ciemięga nie ukrywa, że był mocno zaskoczony rezygnacją Zawieracza. "Tak naprawdę stało się to w środę, a my nie mieliśmy żadnej alternatywy. Od wczorajszego wieczoru rozmawiam z ewentualnymi kandydatami na nowego trenera, ale to musi też potrwać" - powiedział PAP.

W najbliższych dniach drużynę do sezonu ma przygotowywać asystent Zawieracza Damian Zemło przy wsparciu dotychczasowego sztabu szkoleniowego. On też poprowadzi pilskie siatkarki w towarzyskim turnieju w Świeciu, który odbędzie się w najbliższy weekend.

Zawieracz rok temu, po sześciu latach, wrócił do pilskiego klubu. Wcześniej pracował w nim w latach 2009-2013. W ostatnim, skróconym sezonie PTPS zajął ósme miejsce, zakwalifikował się do fazy play off, która z powodu pandemii koronawirusa nie została rozegrana.

Inaugurację nowego sezonu zaplanowano na 17 września.

