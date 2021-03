Tauron Liga. Wygrana Chemika na koniec rundy zasadniczej

Czwartkowe spotkanie Grupy Azoty Chemika Police z Jokerem Świecie zakończyło fazę zasadniczą ekstraklasy siatkarek. Mistrzynie Polski po zwycięstwie 3:0 awansowały na trzecie miejsce w tabeli i w ćwierćfinale play off zagrają z Grotem Budowlanymi Łódź.

Policzanki, by zająć trzecią lokatę przed fazą play off musiały pokonać Jokera i to zadanie zrealizowały bez większych problemów.



Mistrzem rundy zasadniczej został Developres SkyRes Rzeszów, który o awans do półfinału zagra z Energą MKS Kalisz. W pozostałych parach E.Leclerc Moya Radomka Radom zmierzy się z DPD IŁCapital Legionovią, a ŁKS Commercecon Łódź z BKS-em Bostik Bielsko-Biała.



Rywalizacja w pierwszej rundzie play off oraz w półfinałach toczyć się będzie do dwóch wygranych meczów. Spotkania finałowe i o brązowy medal rozgrywane będą do trzech zwycięstw.



Pokonane zespoły z pierwszej rundy play off utworzą dwie pary - najwyżej sklasyfikowane po fazie zasadniczej ekipy zagrają o piątą lokatę, a pozostałe o siódme miejsce. Rywalizacja przebiegać będzie systemem "mecz i rewanż"; w przypadku równej liczby dużych punktów rozegrany zostanie złoty set.



Drużyny z miejsc 9-10 zmierzą się w pojedynku o dziewiątą lokatę również systemem "mecz i rewanż". 11. zespół - Joker zakończył udział w sezonie 2020/21, a z ekstraklasą już wcześniej pożegnał się czterokrotny mistrz Polski - Enea PTPS Piła.



Pierwsze mecze ćwierćfinałowe rozegrane zostaną w najbliższy weekend.



Program 1. rundy play off ekstraklasy siatkarek:



o miejsca 1-8



Developres SkyRes Rzeszów - Energa MKS Kalisz (sobota, 20.30)

ŁKS Commercecon Łódź - BKS Bostik Bielsko-Biała (niedziela, 17.30)

Grupa Azoty Chemik Police - Grot Budowlani Łódź (niedziela, godz. 20.30)

E.Leclerc Moya Radomka Radom - DPD IŁCapital Legionovia Legionowo (poniedziałek, godz. 17.30)



o miejsca 9-10



#VolleyWrocław - Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz (19. marca 17.30)