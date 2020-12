Tauron Liga. Wojciech Kurczyński nowym trenerem Jokera Świecie

Wojciech Kurczyński będzie od 2 stycznia nowym szkoleniowcem beniaminka Tauron Ligi siatkarek Jokera Świecie. Zastąpi na tym stanowisku Marcina Wojtowicza, z którym klub rozwiązał umowę za porozumieniem stron.

Kurczyński obecny sezon rozpoczął we Wrocławiu, gdzie prowadził miejscowy zespół kobiecej ekstraklasy. W połowie grudnia zrezygnował z pracy w zespole z Dolnego Śląska. Powodem były niesatysfakcjonujące wyniki #VolleyWrocław, którego celem w tym sezonie był co najmniej awans do play off. Póki co wrocławianki zajmują 10. miejsce w ligowej tabeli.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia władze beniaminka Jokera Świecie poinformowały o rozwiązaniu, za porozumieniem stron, umowy z dotychczasowym trenerem Marcinem Wojtowiczem.



"W myśl podpisanego za porozumieniem stron dokumentu, z dniem 31 grudnia ulega rozwiązaniu kontrakt z trenerem Marcinem Wojtowiczem. Dziękujemy za dostarczone emocje, profesjonalizm i doprowadzenie drużyny do wyjątkowego miejsca, jakim niewątpliwie są rozgrywki Tauron Ligi. Życzymy Trenerowi samych sukcesów w życiu zawodowym oraz prywatnym" - poinformował świecki klub.



Siatkarki Jokera jeszcze przed Nowym Rokiem zagrają w towarzyskim turnieju w Częstochowie. W zastępstwie dotychczasowego szkoleniowca zespół poprowadzi drugi trener Mikołaj Mariaskin. Kurczyński stery Jokera Świecie obejmie 2 stycznia.



Beniaminek ekstraklasy siatkarek zajmuje obecnie przedostatnie 11. miejsce w tabeli. Zespół po rozegraniu 13 spotkań ma na koncie siedem punktów. Jak do tej pory Joker wygrał zaledwie dwa spotkania, oba na wyjeździe. Świecianki pokonały Grot Budowlanych Łódź oraz DPD Legionovię Legionowo. Najbliższe spotkanie rozegra 6 stycznia, kiedy to podejmie we własnej hali lidera tabeli Developres SkyRes Rzeszów.

