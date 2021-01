W zaległym meczu 13. kolejki Tauron Ligi Grot Budowlani Łódź pokonał na wyjeździe Developres SkyRes Rzeszów 3:2. Podopieczne trenera Błażeja Krzyształowicza znakomicie weszły we wtorkowe spotkanie, ale po dwóch wygranych setach zdeterminowana drużyna z Podkarpacia doprowadziła do tie-breaka. W decydującej partii przyjezdne okazały się lepsze, i to one z hali Podpromie wywiozą dwa punkty. Najlepszą zawodniczką spotkania została Veronica Jones-Perry.

Początkowo obie ekipy zacięcie walczyły punkt za punkt, po czym w drugiej połowie rzeszowianki dopadła niemoc. Veronica Jones-Perry znakomicie spisywała się w polu serwisowym, a w ataku była najjaśniejszą postacią. Łodzianki wykorzystały problemy w przyjęciu ekipy z Podkarpacia i wygrały 25:20.

Drugi set był znacznie bardziej jednostronny. Podopieczne trenera Stephane'a Antigi miały sporo kłopotów z przyjęciem zagrywki, co przełożyło się na brak skuteczności w ofensywie. Przyjezdne kontynuowały swoją grę i bez większego wysiłku zakończyły partię 25:16.

W trzeciej odsłonie role się odwróciły i to ekipa z Podkarpacia przejęła inicjatywę na boisku. Siatkarki Krzyształowicza zaczęły popełniać więcej błędów, z kolei gospodynie grać skuteczniej. Atakiem z lewego skrzydła Aleksandra Rasińska ustanowiła wynik 25:21.

Czwarta partia była bardzo podobna do poprzedniej. Od początku swój rytm na parkiecie narzuciły zawodniczki z Rzeszowa, które ostatecznie wygrały 25:21. W decydującym secie ekipa Grot Budowlanych włączyła piąty bieg i wróciła do swojej skutecznej gry. Przyjezdne zdominowały rywalki w tie-breaku i na koniec cieszyły się ze zwycięstwa 15:8.

Developres SkyRes Rzeszów - Grot Budowlani Łódź 2:3 (20:25, 16:25, 25:21, 25:21, 8:15)

MVP: Veronica Jones-Perry

Developres SkyRes Rzeszów: Jelena Blagojevic, Kiera Van Ryk, Anna Stencel, Zuzanna Efimienko-Młotkowska, Juliette Fidon-Lebleu, Anna Kaczmar - Aleksandra Krzos (libero) - Daria Przybyła, Marta Krajewska, Aleksandra Rasińska, Alexandra Lazić, Magdalena Grabka, Gabriela Polańska.

Grot Budowlani Łódź: Julia Nowicka, Małgorzata Lisiak, Monika Fedusio, Zuzanna Górecka, Veronica Jones-Perry, Weronika Centka - Maria Stenzel (libero) - Anna Lewandowska, Paulina Damaske, Oliwia Poreda.

NP, Polsat Sport