Tauron Liga. Szybka wygrana BKS BOSTIK Bielsko-Biała

Siatkarki BKS BOSTIK Bielsko-Biała pokonały w trzech setach ekipę Jokera Świecie, dopisując trzy kolejne oczka do swojego konta. To już szóste zwycięstwo zawodniczek Bartłomieja Piekarczyka, które umocniły się na piątym miejscu w tabeli TAURON Ligi.

Początek spotkania był niezwykle zacięty, a obie ekipy walczyły punkt za punkt. Do głosu szybko jednak doszły siatkarki z Bielska-Białej, obejmując prowadzenie, którego nie oddały już do końca seta. W końcówce gospodynie popisały się skutecznymi blokami i punktem zdobytym bezpośrednio z zagrywki, a partię pewnym atakiem zamknęła Andrea Kossanyiova.

Drugą odsłonę lepiej otworzyły uskrzydlone siatkarki bielskiego zespołu, jednak rywalki, dzięki serii skutecznych akcji, nie dość, że doprowadziły do wyrównania, to same wyszły na prowadzenie. Gospodynie próbowały nawiązać walkę i faktycznie w ostatnich akcjach zremisowały, a seta rozstrzygnęła rywalizacja na przewagi. Wygrały zawodniczki z Bielska. Było już 2:0!

Trzecia partia początkowo była mocno wyrównana, ale nie trzeba było długo czekać na zdominowanie jej przez ekipę gospodyń. Podopieczne trenera Piekarczyka odskoczyły na kilka punktów, nie pozwalając przeciwniczkom na zmniejszenie różnicy. Wręcz przeciwnie, ich przewaga wciąż rosła (16:12, 21:14). Świeciankom udało się w końcówce nieco poprawić wynik, w czym pomogły im błędy po stronie bielszczanek, ale gospodyniom szybko udało się zakończyć to spotkanie. Tym samym dopisały trzy kolejne punkty do swojego konta.

BKS BOSTIK Bielsko-Biała - Joker Świecie 3:0 (25:19, 28:26, 25:22)

BKS BOSTIK Bielsko-Biała: Natalia Gajewska, Aleksandra Kazała, Dominika Witowska, Gabriela Orvosova, Andrea Kossanyiova, Martyna Świrad - Aleksandra Szczygłowska (libero) - Kinga Drabek (libero), Katarzyna Wawrzyniak, Karolina Drużkowska, Dagmara Dąbrowska.

Joker Świecie: Adrianna Kukulska, Katarzyna Urbanowicz, Katarzyna Wenerska, Katarzyna Marcyniuk, Magdalena Jurczyk, Joanna Sikorska - Agata Nowak (libero) - Pola Nowacka (libero), Paulina Brzoska, Wiktoria Kowalska, Martyna Gorzkiewicz, Oliwia Urban, Adrianna Muszyńska.

MVP: Aleksandra Kazała

agb