​Tauron Liga siatkarek. Radomka - Legionovia 3:1

Trzeci mecz ćwierćfinałowy: E. Leclerc Moya Radomka Radom - DPD IŁCapital Legionovia Legionowo 3:1 (25:23, 25:15, 22:25, 25:10).

Stan rywalizacji play off (do dwóch zwycięstw) 2-1 dla Radomki, która awansowała do półfinału.



E. Leclerc Moya Radomka Radom: Katarzyna Skorupa, Ana Bjelica, Samara Rodrigues de Almeida, Bruna Honorio Marques, Izabela Bałucka, Kornelia Moskwa - Agata Witkowska (libero) - Andressa Picussa, Renata Biała



DPD IŁCapital Legionovia Legionowo: Alicja Grabka, Maja Tokarska, Jessica Rivero Marin, Olivia Różański, Daria Szczyrba, Shelly Stafford - Klaudia Kulig (libero) - aria Dąbrowska, Marta Matejko, Paulina Majkowska, Izabela Lemańczyk (libero).