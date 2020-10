Zawodniczki Jokera Świecie w imponującym stylu wygrały drugie już spotkanie w tym sezonie TAURON Ligi. Ekipa pokonała na wyjeździe siatkarki DPD Legionovii Legionowo (3:0), a w drugim secie do... 18! Warto zaznaczyć, że gospodynie zagrały bez dwóch kluczowych zawodniczek: Alicji Grabki i Olivii Różański.

Co ciekawe, przyjezdne rozpoczęły mecz od licznych błędów w ataku i to siatkarki Legionovii wyszły na pięciopunktowe prowadzenie, a w połowie seta pomiędzy ekipami było już siedem oczek różnicy! W końcówce świecianki przeszły do ofensywy i zwyczajnie zdominowały rywalizację. Pierwszą odsłonę zamknęły dwoma skutecznymi blokami Katarzyny Marcyniuk i Magdaleny Jurczyk.

Zdecydowana większość drugiego seta należała do uskrzydlonej ekipy ze Świecia. Podopieczne Marcina Wojtowicza nie dawały rywalkom żadnych szans, co wyraźnie prezentowała tablica wyników (4:11, 10:19). Pod koniec tej partii do głosu doszły Julie Oliveira Souza i Daria Szczyrba z ekipy gospodyń, ratując nieznacznie wynik, ale była to i tak kolejna wygrana partia na koncie świecianek.

W trzecim secie gospodynie wróciły do walki, nie chcąc powtórzyć sytuacji sprzed kilkunastu minut. I rzeczywiście, gra toczyła się punkt za punkt ale pod koniec to znowu ekipa beniaminka zaczęła górować. Na jeden punkt przeciwniczek, siatkarki ze Świecia zdobyły ich aż siedem! Przewagę bez problemu dowiozły do końca spotkania, dopisując trzy oczka do swojego konta.

DPD Legionovia Legionowo - Joker Świecie 0:3 (23:25, 18:25, 19:25)

MVP: Joanna Sikorska

DPD Legionovia Legionowo: Diana Dąbrowska, Paulina Majkowska, Julie Oliveira Souza, Jessica Rivero Marin, Daria Szczyrba, Maja Tokarska - Klaudia Kulig, Izabela Lemańczyk (libero) - Shelly Stafford, Zana Zdovc Sporer

Joker Świecie: Paulina Brzoska, Magdalena Jurczyk, Katarzyna Marcyniuk, Joanna Sikorska, Oliwia Urban, Katarzyna Wenerska - Pola Nowacka, Agata Nowak (libero) - Martyna Gorzkiewicz, Wiktoria Kowalska, Adrianna Kukulska, Katarzyna Urbanowicz.

agb, Polsat Sport