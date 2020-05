Sezon 2020/21 w Tauron Lidze, jak będzie nazywała się ekstraklasa siatkarek, rozpocznie się 19 września - poinformowała Polska Liga Siatkówki. Podobnie jak w przypadku PlusLigi prezesi klubów podczas wideokonferencji zdecydowali o przyśpieszeniu rozpoczęcia rozgrywek w porównaniu ze wstępnym planem.

Według pierwotnego projektu pierwsza kolejka kobiecych zmagań w nowym sezonie miała odbyć się w dniach 25-27 września. Szefowie klubów ustalili jednak, że powinno to nastąpić tydzień wcześniej.

"Zdecydowaną większością głosów ustaliliśmy, że Tauron Liga wystartuje w weekend 18-20 września. Oczywiście ten pomysł jest uzależniony od tego, kiedy nasze kluby będą mogły rozpocząć przygotowania do sezonu, mówiąc krótko, kiedy siatkarki dostaną pozwolenie na treningi. W tym momencie chcemy te kwestie konsultować z władzami ministerstwa oraz władzami państwowymi" - zaznaczył prezes PLS Paweł Zagumny.



Jak dodano w komunikacie, rozpoczęcie rywalizacji w kobiecej ekstraklasie poprzedzi mecz o Superpuchar Polski, który prawdopodobnie odbędzie się w weekend 12-13 września. Spotkanie zostanie rozegrane na neutralnym terenie, a wezmą w nim udział mistrz Polski i zdobywca Pucharu Polski - Grupa Azoty Chemik Police oraz wicemistrz i finalista Pucharu Polski - Developres SkyRes Rzeszów.



Podczas czwartkowej telekonferencji większość klubów zadeklarowała, że wystawi swoje zespoły do Ligi Letniej, która jest nowym przedsięwzięciem PLS. Pomysł zrodził się z uwagi na przedwczesne zakończenie poprzedniego sezonu ligowego z powodu pandemii koronawirusa. Będą to rozgrywki czteroosobowych ekip na plaży, oparte o przepisy gry w hali. Turnieje zaplanowane są na przełomie lipca i sierpnia.



W oświadczeniu zaznaczono też, że rozmawiano m.in. o zmianach w regulaminie i zasadach wydawania licencji na przyszły sezon.



Sezon 2019/20 został przerwany 12 marca i zakończony niespełna dwa tygodnie później. Rywalizację kobiet zakończono po fazie zasadniczej i na podstawie ówczesnej kolejności przyznano medale trzem czołowym zespołom.



W ubiegłym tygodniu władze PLS przeprowadziły takie samo spotkanie z władzami klubów PlusLigi. Pierwsza kolejka ma się odbyć w dniach 11-13 września, a zakończenie ma nastąpić w weekend 17-18 kwietnia.

