TAURON Liga: Pierwsze zwycięstwo Enei PTPS Piła! Nieudany powrót Jokera

Enea PTPS Piła pokonała 3:1 (15:25, 25:20, 25:23, 25:14) Jokera Świecie w meczu dziewiątej kolejki TAURON Ligi. Dla gospodyń było to pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Najlepszą zawodniczką spotkania wybrana została Sylwia Kucharska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tauron Liga. ŁKS Commercecon Łódź – DPD Legionovia Legionowo 3:0. Skrót meczu (polsat sport).wideo Polsat Sport

Mecz z pilankami był dla siatkarek Jokera powrotem na parkiet po przerwie spowodowanej koronawirusem. Początek spotkania nie pozwolił jednak odczuć, by beniaminek miał jakąkolwiek przerwę. Świecianki rozpoczęły od prowadzenia aż 5:0, co zmusiło trenera gospodyń do przerwania gry. Niewiele to jednak zmieniło. Przyjezdne kontrolowały grę i nie pozwalały na zmniejszenie punktowego dystansu. Mimo chwilowego zrywu w końcówce z wysokiego zwycięstwa 25:15 cieszył się Joker.

Reklama

Początek drugiej partii mógł napawać pilanki nadzieją. Dużo dała gospodyniom zmiana Kolety Łyszkiewicz, która wniosła powiew świeżości na boisko. Prowadzenie Enei PTPS nie potrwało jednak długo, bo po skutecznym ataku Joanny Sikorskiej na tablicy wyników pojawił się remis 8:8, a chwilę później beniaminek prowadził już dwoma punktami. Dalsza część odsłony była bardzo wyrównana. Końcówka padła jednak łupem gospodyń, które znakomicie blokowały i mecz rozpoczął się na nowo.

Zwycięski set wyraźnie dodał skrzydeł pilankom. Po zmianie stron błyskawicznie wyszły na prowadzenie, które jednak zostało dość szybko zniwelowane przez Jokera. Emocji nie zabrakło w końcowej fazie seta, kiedy świecianki ponownie musiały gonić gospodynie i niewiele brakowało, by ta sztuka im się powiodła. Lepsze okazały się jednak pilanki i wyszły na prowadzenie 2:1.

Czwarta partia była właściwie formalnością. Ekipa z Piły szybko wypracowała sobie przewagę, którą utrzymała do końca i zanotowała upragnione pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.

Enea PTPS Piła - Joker Świecie 3:1 (15:25, 25:20, 25:23, 25:14)

Enea PTPS Piła: Alina Bartkowska, Judyta Gawlak, Sonia Kubacka, Maja Pelczarska, Natalia Skrzypkowska, Marta Wellna - Anna Pawłowska (libero) - Patrycja Gądek, Sylwia Kucharska, Koleta Łyszkiewicz, Gabriela Ponikowska

Joker Świecie: Paulina Brzoska, Magdalena Jurczyk, Katarzyna Marcyniuk, Joanna Sikorska, Oliwia Urban, Katarzyna Wenerska - Agata Nowak (libero) - Wiktoria Kowalska, Adrianna Kukulska, Adrianna Muszyńska, Aleksandra Muszyńska, Katarzyna Urbanowicz.

MVP: Sylwia Kucharska

CM, Polsat Sport