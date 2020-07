Tauron Liga. Pałac Bydgoszcz rozpoczął przygotowania do sezon

​Kilkanaście zawodniczek przystąpiło w poniedziałek do pierwszego, po kilku miesiącach przerwy, treningu Banku Pocztowego Pałacu Bydgoszcz. Występujący w ekstraklasie siatkarek zespół rozpoczął tym samym przygotowania do nowego sezonu

Zdjęcie Alexandra Dascalu w ataku /AFP

Kadra bydgoskiego Pałacu to niezmiennie połączenie doświadczenia i młodości. Podczas przerwy w rozgrywkach zespół opuściło sześć zawodniczek. Jedna z nich, Patrycja Polak-Balmas zawiesiła karierę sportową, gdyż spodziewa się dziecka. Siedem siatkarek ma ważne kontrakty i nadal reprezentować będzie barwy Pałacu. Są wśród nich doświadczona rozgrywająca Magdalena Mazurek, czy atakująca Ewelina Krzywicka.

Jedną z nowych twarzy w zespole jest 97-krotna reprezentantka Francji, uczestniczka mistrzostw Europy w 2019 roku Alexandra Dascalu. 29-letnia siatkarka wraz ze wspomnianą Krzywicką będą stanowiły podstawę ataku Pałacu. Dascalu ma nadzieję na ciekawy sezon, który pozwoli jej rozwinąć jeszcze bardziej jej umiejętności.



- Rozgrywki w Polsce bardzo się różnią od tego, z czym miałam do czynienia w mojej dotychczasowej karierze. W Tauron Lidze gra dużo wysokich i silnych zawodniczek, więc wierzę, że grając tutaj będą mogła rozwinąć moje umiejętności. Gra w Polsce jest dla mnie wyzwaniem i jestem nim bardzo podekscytowana. Co do Bydgoszczy, to już w ubiegłym sezonie kontaktował się ze mną trener Piotr Matela i krótko po rozpoczęciu sezonu żałowałam, że nie dołączyłam do bydgoskiego klubu. W tym roku drugi raz nie popełniłam tego samego błędu i cieszę się, że jestem siatkarką KS Pałac Bydgoszcz - powiedziała Francuska rumuńskiego pochodzenia, urodzona w Hiszpanii.



Jak przyznała, jej ulubionymi pozasportowymi zajęciami są czytanie książek i gotowanie.



- Niestety nie umiem czytać po polsku, ale zaczęłam się już uczyć waszego języka. Nie spodziewam się, że będę biegle mówić po polsku, ale wierzę, że uda mi się go opanować choćby w stopniu komunikatywnym - dodała Dascalu.



Doświadczenie do zespołu wniesie z pewnością aktualna wicemistrzyni Polski, grająca na pozycji środkowej, Magdalena Hawryła. Nową-starą zawodniczką w barwach bydgoskiej drużyny będzie Emilia Mucha. 23-letnia przyjmująca grała już w Bydgoszczy w latach 2010-2013.



Transferowe ruchy Pałacu uzupełniają młode, 22-letnia rozgrywająca Agata Michalewicz i wychowanka miejscowego klubu, 18-letnia Paulina Reiter.



Trenerem pozostaje Piotr Matela, a jego asystentem będzie Jakub Tęcza. Kadra liczy łącznie 12 zawodniczek, choć na okres przygotowawczy, sztab szkoleniowy postanowił włączyć dodatkowo do zespołu juniorki trenujące w klubie - Zuzannę Kuligowską, Oliwię Durkę, Natalię Kulig, Aleksandrę Justkę i Julię Sudnik.



Jednym z etapów przygotowań do właściwego sezonu będzie udział w lidze letniej - "Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki". Bydgoszczanki zagrają w grupie B, gdzie ich rywalami będą zespoły DPD Legionovia, E.Leclerc Moya Radomka i Enea PTPS Piła. Wszystkie mecze rozegrane zostaną 31 lipca w Warszawie, skąd awans do finału rozgrywanego w Gdańsku (7 sierpnia) wywalczą dwie najlepsze ekipy. W drugiej grupie, w Krakowie zagrają zespoły z Wrocławia, Kalisza, Łodzi i Jarosławia.



Na drugą połowę sierpnia (22-23.08.) zaplanowany jest turniej w Bydgoszczy z udziałem gospodyń oraz zespołów Jokera Świecie i Enei PTPS Piła. Te same drużyny spotkają się w dniach 5-6 września na podobnym turnieju w Świeciu. Ponadto bydgoskie siatkarki mają zaplanowane sparingi z ekipami z Polic, Łodzi i Kalisza.



Pierwsze spotkanie nowego sezonu Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz rozegra na wyjeździe 19 września, a rywalem będzie E.Leclerc Moya Radomka Radom. Inauguracja ekstraklasy siatkarek w Bydgoszczy tydzień później, a przeciwnikiem będzie Enea PTPS Piła.



Kadra zespołu Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz na sezon 2020/2021:

atakujące: Alexandra Dascalu (Francja), Paulina Reiter



przyjmujące: Ewelina Krzywicka, Natalia Lijewska, Emilia Mucha



środkowe: Magdalena Hawryła, Marta Ziółkowska, Kinga Różyńska



rozgrywające: Magdalena Mazurek, Agata Michalewicz



libero: Monika Jagła, Julia Reszelewska.



Krzysztof Frydrych