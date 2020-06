Tauron Liga. MUKS Joker Świecie warunkowo dopuszczony do gry

MUKS Joker Świecie, najlepsza drużyna 1. ligi w minionym sezonie, została warunkowo dopuszczona do gry w ekstraklasie kobiet w rozgrywkach 2020/21 - poinformowała Polska Liga Siatkówki. Klub ten nigdy wcześniej nie występował na najwyższym szczeblu krajowych zmagań.

"Nasz klub od lat stawia na solidność, pracę z młodzieżą i stopniowy rozwój, bardzo się cieszę, że teraz przed nami kolejne wyzwania, już w elicie. To dla nas duża szansa rozwoju, długo na nią czekaliśmy. Cieszę się, że udało się" - podkreślił cytowany w komunikacie prezes Jokera Andrzej Nadolny.

Jego klub w zakończonych przedwcześnie (po zakończeniu fazy zasadniczej, nie rozegrano play off) z powodu pandemii koronawirusa minionym sezonie zajął pierwsze miejsce. Najlepszy na tym szczeblu był także rok wcześniej, ale wówczas ze względów finansowych zrezygnował ze starań o awans do ekstraklasy.



"To była bardzo trudna decyzja, lecz chcieliśmy być gotowi na grę w Tauron Lidze. Teraz jesteśmy. Budujemy drużynę walczącą, jestem pozytywnie nastawiony i liczę, że będziemy dobrze reprezentować nasz region" - zaznaczył Nadolny.



Założony w 2004 roku klub z liczącego niespełna 30 tysięcy mieszkańców Świecia w ostatnim czasie został poddany audytowi, co było niezbędnym warunkiem ubiegania się o miejsce w ekstraklasie.



"Decyzja Rady Nadzorczej jest warunkowa, klub jest jeszcze w trakcie przekształcania się w spółkę" - zastrzeżono w komunikacie Polskiej Ligi Siatkówki.



Prezes PLS Paweł Zagumny ma nadzieję, że Joker na dłużej zagości w najwyższej klasie rozgrywkowej.



"Wszyscy będziemy trzymać kciuki, by ich awans nie był tylko epizodem, a zostali w naszej lidze na lata" - zadeklarował.



Zespół ze Świecia zajął w lidze miejsce Wisły Warszawa, drużyny zamykającej stawkę w poprzednim sezonie, która spadła do 1. ligi.



Sezon 2020/21 ma się rozpocząć 19 września.