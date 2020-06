Klub Grupa Azoty Chemik Police poinformował, że reprezentantka Polski Martyna Łukasik przedłużyła kontrakt.

Utalentowana siatkarka może grać na pozycji atakującej i przyjmującej, co udowadniała w minionym sezonie.

Martyna Łukasik broni barw Chemika od dwóch sezonów. Z tym klubem dwukrotnie zdobyła Puchar Polski, fraz mistrzostwo i Superpuchar Polski.



"Poprzedni sezon był dla mnie bardzo ważny. Dużo pracowałam nad sobą i uważam, że udało mnie się rozwinąć zarówno sportowo, jak i w sferze mentalnej. Trener bardzo mi pomagał, szczególnie w tej drugiej kwestii. Pracuję również nad przyjęciem, nad cierpliwością pracy nad tym elementem" - powiedziała siatkarka cytowana na stronie internetowej Chemika.



Aktualny skład Grupy Azoty Chemika Police na sezon 2020/21 wygląda następująco:

Rozgrywające: Marlena Kowalewska



Atakujące: Martyna Łukasik



Przyjmujące: Martyna Grajber, Wilma Salas, Natalia Mędrzyk



Środkowe: Iga Wasilewska, Katarzyna Połeć, Agnieszka Kąkolewska



Libero: Paulina Maj-Erwardt

