Tauron Liga. ŁKS Commercecon - DPD Legionovia 3:0 w dziewiątej kolejce

​Siatkarki ŁKS-u Commerceconu wygrały z DPD Legionovią 3:0 w spotkaniu dziewiątej kolejki Tauron Ligi. Powracająca po kwarantannie drużyna z Legionowa starała się nawiązać wyrównaną walkę z łodziankami, które były lepsze w końcówkach setów i pewnie zgarnęły komplet punktów.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. TAURON LIGA. Akcja tygodnia w wykonaniu Julii Nowickiej i Pauliny Damaske. WIDEO Polsat Sport W pierwszym secie obie ekipy miały momenty przewagi, ale do stanu 21:21 trwała wyrównana walka. Wszystko rozstrzygnęło się w czterech ostatnich akcjach, po których punkty na swym koncie zapisywały łodzianki. Najpierw przyjezdne nie wykorzystały swoich szans w długiej wymianie, a akcję skończyła Katarzyna Zaroślińska-Król. W kolejnej akcji punkt wywalczyła Katarina Lazović, a chwilę później autowy atak rywalek dał ŁKS-owi piłkę setową. Ostatnią akcję seta zwieńczył atak Zaroślińskiej-Król (25:21).

Druga odsłona miała podobny scenariusz do poprzedniej, jednak tym razem siatkarki ŁKS-u szybciej, bo już od stanu 15:15 zaczęły budować przewagę. Zepsuta zagrywka przyjezdnych, as serwisowy Klaudii Alagierskiej i pomyłka Olivii Różański w ataku pozwoliły ekipie ŁKS odskoczyć (18:15). Końcówka seta to dominacja gospodyń i okres słabszej gry Legionovii. Tym razem pięć ostatnich akcji padło łupem ekipy ŁKS. Nadja Ninković popisała się asem serwisowym na wagę piłki setowej, a Lazović ustaliła wynik na 25:18.

W trzeciej partii łodzianki szybko uzyskały wyraźną zaliczkę (8:3). W środkowej części seta jeszcze ją powiększyły (14:7) i mogły kontrolować sytuację na parkiecie. Skuteczny blok przyniósł ekipie ŁKS-u piłkę meczową (24:16), a atak Aleksandry Wójcik zakończył tę rywalizację (25:18). Zdjęcie Siatkarki ŁKS-u Commerceconu /Grzegorz Michałowski /PAP

ŁKS Commercecon - DPD Legionovia 3:0 (25:21, 25:18, 25:18)

ŁKS: Katarina Lazović, Klaudia Alagierska, Katarzyna Zaroślińska-Król, Aleksandra Wójcik, Nadja Ninković, Britt Bongaerts - Krystyna Strasz (libero).

Legionovia: Alicja Grabka, Jessica Rivero Marin, Shelly Stafford, Julie Oliveira Souza, Olivia Różański, Maja Tokarska - Izabela Lemańczyk (libero) oraz Diana Dąbrowska, Daria Szczyrba, Marta Matejko.