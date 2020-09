W ostatnim meczu 1. kolejki Tauron Ligi E.Leclerc Moya Radomka Radom wygrała z drużyną Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz 3:0. Doświadczona rozgrywająca Katarzyna Skorupa bardzo dobrze kreowała grę na boisku i w dużej mierze przyczyniła się do zwycięstwa gospodyń na inaugurację sezonu.

Lepiej w poniedziałkowe spotkanie weszły gospodynie, które już na początku seta wypracowały sobie trzypunktową przewagę. Podopieczne trenera Riccardo Marchesiego, mimo że miały słabe przyjęcie, grały walecznie w obronie, a w ataku nie zwalniały ręki. W tym trzecim elemencie brylowała Janisa Johnson, a ekipa Pałacu nie potrafiła jej zatrzymać. Po skończonej akcji przez Martę Ziółkowską bydgoszczanki doprowadziły jeszcze do remisu 22:22 i na tym zakończyły. Radomka zdobyła trzy kolejne punkty i zakończyła pierwszą partię 25:22.

Druga odsłona początkowo wyglądała bardzo podobnie do pierwszej. Siatkarki wyrównaną walkę przeplatały błędami. W defensywie świetnie się spisywały obie libero Monika Jagła i Agata Witkowska. W drugiej połowie sytuacja się delikatnie odwróciła. Po grze błędów podopieczne trenera Piotra Mateli wyszły na pierwsze prowadzenie w tym meczu 14:15. Jednak w końcówce doświadczona rozgrywająca gospodyń Katarzyna Skorupa, wyśmienicie kreowała grę, prowadząc koleżanki do zwycięstwa. Blok nowo pozyskanej środkowej Andressy Picussy zakończył seta 25:22.

Trzeci set przebiegał pod dyktando gospodyń. Już na początku wyszły na kilkupunktowe prowadzenie (6:3, 13:9) i w takim komforcie prowadziły do połowy seta (16:11, 17:12). Gdy wydawało się, że gospodynie przejęły kontrolę w trzecim secie, zdobyły 18. punkt i "stanęły". Sytuację wykorzystały przyjezdne, które po koncertowej grze doprowadziły do remisu 19:19. Podobnie jak w poprzednich partiach w końcówce lepiej spisywała się ekipa szkoleniowca Marchesiego. Skorupa szukała rozwiązań na parkiecie i ze spokojem rozgrywała do swoich atakujących, które skutecznie trafiały w boisko. W zdobywaniu punktów pomagały im błędy bydgoszczanek. Po takim, a dokładnie po błędzie podwójnego odbicia Alexandry Dascalu, radomianki wygrały seta 25:22 i zdobyły pierwsze zwycięstwo w sezonie Taurol Ligi.

E.Leclerc Moya Radomka Radom - Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz 3:0 (25:22, 25:22, 25:22)

MVP: Katarzyna Skorupa.

Radomka: Bruna Honorio (14), Andressa Picussa (6), Janisa Johnson (15), Justyna Łukasik (7), Julia Twardowska (11), Katrzyna Skorupa (1), Agata Witkowska (libero).

Pałac: Alexandra Dascalu (15), Marta Ziółkowska (6), Magdalena Mazurek (1), Ewelina Żurowska (16), Kinga Różyńska (2), Emilia Mucha (3), Monika Jagła (libero) oraz Magdalena Hawryła (1), Natalia Lijewska (2).

Wyniki 1. kolejki Tauron Ligi siatkarek:

2020-09-17: Grot Budowlani Łódź - Joker Świecie 1:3 (19:25, 25:23, 22:25, 22:25)

2020-09-18: DPD Legionovia Legionowo - Grupa Azoty Chemik Police 3:2 (27:25, 19:25, 19:25, 25:22, 17:15)

2020-09-18: ŁKS Commercecon Łódź - BKS Stal Bielsko-Biała 0:3 (18:25, 28:30, 20:25)

2020-09-19: Enea PTPS Piła - Energa MKS Kalisz 0:3 (23:25, 21:25, 17:25)

2020-09-20: Developres SkyRes Rzeszów - #Volley Wrocław 3:1 (21:25, 25:22, 25:17, 27:25)

2020-09-21: E.Leclerc Moya Radomka Radom - Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz 3:0 (25:22, 25:22, 25:22)

NP, Polsat Sport