Tauron Liga. Grot Budowlani górą po zaciętym spotkaniu we Wrocławiu

Ekipa Grot Budowlanych Łódź wygrała niezwykle zacięte spotkanie we Wrocławiu, pokonując 3:2 #VolleyWrocław. MVP spotkania została Veronica Jones-Perry.

Mecz rozpoczął się równo i obie ekipy grały punkt za punkt, ale nie trzeba było długo czekać na zmiany. Na prowadzenie szybko wyszły wrocławianki, podczas gdy przyjezdne nie były w stanie zmniejszyć różnicy (6:4, 9:6, 14:11). Dopiero w drugiej części seta podopieczne Błażeja Krzyształowicza dogoniły gospodynie i ostatecznie to właśnie one mogły cieszyć się ze zwycięstwa w otwierającej partii. Ostatni punkt dla ekipy z Łodzi zdobyła atakiem Paulina Damaske.

W drugim secie walka była zacięta, a obie ekipy na zmianę popisywały się atakami, jednak nie brakowało też punktów zdobytych bezpośrednio z zagrywki czy po bloku. W samej końcówce łodzianki "pomogły" jednak przeciwniczkom, popełniając aż cztery błędy z rzędu! Tym samym parta padła łupem gospodyń, a rywalizacja zaczęła się od nowa.

W trzecim secie mogliśmy obserwować dobrą potyczkę, ale to znowu gospodynie dyktowały tempo rywalizacji (7:4, 10:8, 21:17). Pod koniec seta to jednak wrocławianki podały rękę rywalkom, tracąc kilka oczek po swoich błędach, ale ostatecznie rozstrzygnęły tę partię na swoją korzyść. Przy stanie 23:21 dla Volleya poważnie wyglądającej kontuzji doznała Paula Słonecka, która atakowała z lewego skrzydła. Noga przyjmującej nienaturalnie wylądowała na parkiecie, a sama siatkarka po chwili zwijała się z bólu. Miejsce kontuzjowanej Słoneckiej zajęła powracająca po kontuzji Anna Bączyńska.

Czwarta odsłona w początkowej części była potwierdzeniem dominacji gospodyń i wydawało się, że mecz szybko się zakończy, ale siatkarkom Krzyształowicza udało się doprowadzić do wyrównania i to właśnie one wygrały tego seta. O zwycięstwie zadecydował więc tie-break.

W finałowej odsłonie uskrzydlone łodzianki błyskawicznie objęły prowadzenie, a w pewnym momencie różnica wynosiła już siedem punktów (3:10)! Na to szybko odpowiedziały gospodynie, zdobywając sześć oczek z rzędu, dlatego sama końcówka była niezwykle zacięta. Ostatecznie z wygranej cieszyć mogły się siatkarki z Łodzi, dopisując dwa punkty do swojego konta.

VolleyWrocław - Grot Budowlani Łódź 2:3 (21:25, 25:22, 25:23, 22:25, 12:25)

#VolleyWrocław: Natalia Murek, Karolina Fedorek, Izabella Rapacz, Paula Słonecka, Kamila Witkowska, Weronika Wołodko - Agnieszka Adamek (libero) - Małgorzata Jasek, Anna Bączyńska, Adrianna Szady.

Grot Budowlani Łódź: Monika Fedusio, Małgorzata Lisiak, Paulina Damaske, Veronica Jones-Perry, Kornelia Moskwa, Julia Nowicka - Maria Stenzel (libero) - Justyna Kędziora, Oliwia Michalak, Anna Lewandowska, Ewelina Tobiasz.

MVP: Veronica Jones-Perry

